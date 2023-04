Fin de ciclo para Diego Flores en Godoy Cruz. Este lunes, después de lo que fue el 1-1 vs. Tigre (domingo en Mendoza) y una fuerte conferencia de prensa cargando contra el presidente Alejandro Chapini, el Traductor se reunió con los dirigentes y le comunicaron que no seguirá siendo el DT.

Ante la sorpresa de muchos, Flores había asumido en el Tomba a fines del año pasado. Su ciclo anterior había sido de 2021 a abril de ese 2022 (28 encuentros). Y en el actual, apenas duró diez partidos, con 13 puntos en total: cuatro victorias, un empate y cinco derrotas.

Más allá de esa irregularidad, la bomba que hizo explotar todo fue el ataque que el DT, visiblemente enojado por cuestiones del día a día con la parte directiva, había hecho contra el presidente Alejandro Chapini -sin nombrarlo- post empate vs. Tigre: "Ese hincha vip estuvo dos meses sin hablarme desde que pisé el club, el hincha vip no participó del mercado de pases. Había que traer dos extremos, no se trajeron. Se fue un lateral izquierdo, no se trajo. Se trajo un joven, con un futuro joven, pero no se trajo. Había que traer dos centrales, no se trajeron".

Continuando con su disgusto, Flores había agregado: "Yo pedí una reunión con el hincha vip ahora en el post partido, se fue cinco días de vacaciones. Eso me dijeron, no lo sé. ¿Quién pone la cara por Godoy Cruz? El hincha tiene que saber quién pone la cara por Godoy Cruz y no ese hincha vip".

En posición defensiva, también se había mostrado con ganas de continuar a pesar del presente: "En los malos momentos es fácil destruir, una nota. 44 por ciento de los puntos con 25 jugadores que se fueron, 11 jóvenes que llegaron. No se podían afrontar los sueldos (...). Yo estoy feliz y bárbaro, me siento contenido y puedo desarrollar mi profesión".

El segundo ciclo de Diego Flores en Godoy Cruz

En este segundo proceso en el club, dirigió 10 partidos, ganó cuatro encuentros, perdió en cinco ocasiones y empató uno. Se ubica 17° con 13 unidades.

Tuvo un estreno triunfal por 1 a 0 ante Barracas Central, en el estadio Claudio Chiqui Tapia, en la segunda presentación perdió por la mínima diferencia ante Colón en Santa Fe.

Luego de la caída ante el Sabalero, sufrió tres derrotas consecutivas, ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, frente a Estudiantes de La Plata en el Malvinas Argentinas y en el Gigante de Arroyito contra Rosario Central. Los tres encuentros los perdió 1 a 0.

En la sexta fecha volvió a ganar, fue 2 a 0 ante Racig en el Malvinas Argentinas. Los goles lo convirtieron Tomás Conechny y Salomón Rodríguez. En la séptima fecha sufrió una dura goleada ante River Plate en el Monumental.

En la jornada siguiente se habló de una posible salida del DT en caso de no ganarle a Belgrano en el Malvinas Argentinas. Pero su equipo ganó por 3 a 1 con goles de Salomón Rodríguez, Gonzalo Abrego y Enzo Larrosa.

Por la novena fecha volvió a perder. Fue ante Argentinos Juniors, por 3 a 0 en el estadio Diego Maradona. En su última presentación igualó 1 a 1 ante Tigre en el Malvinas Argentinas.

Reemplazantes y los posibles candidatos

La dupla Nelson Ibáñez-Olmedo con el apoyo de Gato Daniel OIdrá, serán los encargados de dirigir al equipo en forma interina ante Arsenal este jueves en el Viaducto. Este martes por la tarde estarán a cargo de la práctica en el predio de Coquimbito.

Hay varios candidatos para remplazar a Diego Flores. El ex entrenador de Gimnasia y Esgrima, Luca Marcogiuseppe es uno de los nombres que está en carpeta. También existe la posibilidad de la la llegada de Carlos Tevez, que tuvo su primera experiencia como entrenador en Rosario Central.

Fuente: Diario Uno