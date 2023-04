El posteo del futbolista Alexis Sabella que generó alarma

Alexis Sabella surgió como futbolista en las inferiores de San Lorenzo. Al no tener la continuidad que pretendía, a mediados de 2022 llegó a préstamo a Platense. El domingo llamó la atención de todo el fútbol argentino por un posteo preocupante en sus redes sociales.

El volante creativo decidió borrar todas las publicaciones de su Instagram y a continuación subió una foto con una contundente frase: “Me duele mucho no tener ganas”. Además de esas palabras escritas en inglés, el posteo cuenta con una parte de “Pa’ dónde se fue”, una canción de Mon Laferte cuya letra dice: “Con el dedito tapaba el sol, mientras se me ahogaba el corazón. Como primavera entrecorta’, yo me quedé a la mitad: hasta hoy me siento en soledad”.

Esto preocupó a los futboleros del ámbito local: no solo a jugadores, dirigentes y entrenadores, sino que también a los hinchas en general, quienes pidieron acompañamiento para el joven futbolista por el evidente mal momento que atraviesa.

Según supo TN, Alexis Sabella está siendo cuidado por Platense: si bien el club no se pronunció en un comunicado oficial, el departamento médico está en contacto con el jugador para ofrecerle la ayuda que necesite.

Hace menos de dos semanas, el futbolista había compartido una frase de Pipo Gorosito: “De esto se trata la vida, no solo el fútbol”. Con el posteo que hizo el domingo, volvió a llamar la atención de sus seguidores. No tiene activados los comentarios, pero alcanzó 45 mil “me gusta” en 20 horas, incluido el like de Bizarrap.

Alexis Sabella, convocado por Martín Palermo

El 30 de mayo de 2022 Alexis Sabella fue presentado en Platense. Desde que llegó al club, apenas jugó un partido como titular ante Talleres el año pasado. En este 2023 solo jugó nueve minutos en la victoria 2-0 contra Banfield.

Sin embargo, en tres ocasiones permaneció los 90 minutos en el banco de suplentes. Este lunes, Martín Palermo decidió que Sabella sea parte nuevamente de los convocados para enfrentar a Barracas Central como visitante el martes desde las 14.

