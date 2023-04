Brancatelli sobre Canosa: "Le hace muy mal al periodismo"

El periodista criticó duramente a la conductora. “Es una persona que hace mucho daño. Además de ser mal educada, me parece una mujer muy peligrosa", dijo.

Diego Brancatelli, quien siempre se mostró sin filtro en sus pensamientos, apuntó contra Viviana Canosa y fue muy filoso en cuanto a la opinión que tiene formada sobre la periodista.

En una entrevista con “Buena tarde” (C5N), conducido por Lourdes Sánchez y Julieta Camaño, Diego comenzó expresando su parecer sobre Canosa.

“Con ella no compartí nada laboral. Pero me parece que ha sido y es oportunista en todo, supo sacarle provecho en cada situación de su vida. Me tiene bloqueado, así que debo haber tenido una discusión con ella porque sus valores y principios son muy distintos a los míos”, comenzó manifestando el panelista de Argenzuela.

¿Qué dijo Diego Brancatelli sobre Viviana Canosa?

“Es una persona que hace mucho daño. Además de ser mal educada, me parece una mujer muy peligrosa, agresiva y le hace muy mal al periodismo y a la política. Es todo lo que no hay que hacer en la vida. Ella hace daño permanentemente, y es sabido cuáles son sus intenciones y qué era las cosas que buscaba, aunque hoy quiera lavar su imagen”, expresó Diego de forma.

Además, agregó: “No compartiría un trabajo con ella, pero me preocupa que la gente la consuma por el grado de perversidad, agresión, mentira, odio y lo que genera de contenido”.

“Uno puede pensar diferente, no coincidir en ideas, pero te podes juntar a comer asado con alguien opuesto a vos y debatir ideas, conversar, llegar a conclusiones, etc. Pero ella hace daño permanentemente, aparte todos conocemos de dónde viene y qué quería”, añadió Brancatelli.

Para cerrar, indicó: “Me preocupa la gente que la consume, yo no gastaría tiempo viéndola”.

¿Qué dijo Viviana Canosa de Mario Pergolini y Marcelo Tinelli?

Una de las noticias del año fue que Marcelo Tinelli firmó un acuerdo con América TV, donde ya es el nuevo gerente artístico del canal. Por este motivo, Mario Pergolini lo criticó en Vorterix, y Viviana Canosa apuntó contra él. Además, también fue filosa con el conductor de Showmatch y Bailando por un sueño.

En +Viviana, el programa que la conductora tiene en LN+, explicó que "Mario Pergolini se burló del acuerdo que Marcelo Tinelli hizo con Gustavo Scaglione para volver a la TV".

La conductora no solo apuntó contra Pergolini por sus declaraciones en Vorterix, sino también criticó a Tinelli por sus acciones. "Es raro que para volver a la tele te contrate un prestamista, pero, digo, Pergolini se burla de Tinelli. ¿Garfunkel y Spolski, te suenan Mario? Dos garcas que fueron tus socios", expresó Viviana, sin filtros.

"Dos garcas que todavía le deben guita a un montón de gente. Dos garcas K. Así que, sí... Tinelli es un garca, y vos sos otro garca, Pergolini. ¿Sabés a la gente de cuatro cabezas que conozco que todavía le deben guita? Gente a la que tardaban tres, cuatro, cinco meses en pagarle el sueldo", remarcó.

"Así que no te rías tanto de Marcelo, que vos también tenés lo tuyo, flaco. Son todos unos garcas ustedes, todos. Desgraciados", sentenció Viviana Canosa.

Fuente: Exitoina