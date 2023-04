Centro de Salud: 600 consultas por dengue en 12 horas

El hospital Centro de Salud es uno de los nosocomios de la Capital que más consultas por dengue ha tenido desde que se declaró la epidemia en la provincia. "Como máximo, se estaban atendiendo como 600 consultas en 12 horas. Este fin de semana disminuyó la cantidad de consultas hasta 300 o 350", afirmó la directora Liliana Gordillo a Los Primeros.

"Tenemos internados en terapia intensiva. Lo que nos favorece es que sabemos bastante de esta enfermedad, los síntomas y cómo actuar. Generalmente, no hay más de seis o siete días de internación, como máximo. Hay veces que en 48 o 72 horas, el paciente ya se puede ir a la casa", siguió.

¿Por qué el dengue golpea más a los jóvenes?

"Creo que en ese sector etario, no se hacen las consultas. Al ser jóvenes, se sienten bien y no tienen conciencia en consultar ante la presencia de los primeros síntomas. Pedimos que se acerquen a consultar y no esperen a tener una deshidratación severa", comentó.