"Si no firmábamos la paritaria, no nos acreditaban los fondos"

"Si no firmábamos la paritaria, no nos acreditaban los fondos"

"En la Nación, si no firmábamos la paritaria, no nos acreditaban los fondos ya comprometidos en la ley de leyes, o sea, en el Presupuesto Nacional. No puedo decir que nos sugirieron". Esas fueron las declaraciones del empresario Jorge Berreta a Los Primeros, en medio de las discusiones con UTA por el pago de los sueldos.

En el mes de febrero, el sindicato de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) logró un acuerdo paritario firmado entre el secretario general Roberto Fernández y los representantes de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

El arreglo consiste en incrementos escalonados en tres cuotas, aplicados sobre los sueldos de los trabajadores de la actividad: la primera en enero de un 10%; la segunda en marzo de otros 10%; y finalmente la tercera en mayo por un 7%. Por el carácter acumulativo bajo la regulación del convenio colectivo, los aumentos determinan un incremento del 29,47% para el semestre. Se prevé además una cláusula de revisión para el mes de julio.

Además, Berreta aseguró que este martes, los colectivos circularán con normalidad tras la reunión con el gremio.

Actualización del precio del boleto

En cuanto al futuro precio del boleto, afirmó que "los poderes concedentes se tienen que sincerar. Desde el gobierno de Macri al de Alberto Fernández no hicieron nada por el federalismo en el transporte. Pedimos el real cumplimiento y la actualización de las compensaciones. Y luego, sincerar el costo del transporte. Suena feo pero es la realidad que nos toca vivir. Hace seis años que no podemos renovar unidades y esto precariza el servicio".