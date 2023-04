Vidal y Macri criticaron a Horacio Rodríguez Larreta

Vidal disparó: “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este”. Mientras que Macri la apoyó diciendo: “Qué profunda desilusión”.

Este mediodía, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció las Elecciones concurrentes, diferenciándose de Mauricio Macri, quien el domingo había criticado los posibles cambios en el sistema electoral.

Tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. Esto evita que los porteños tengamos que ir a votar hasta seis veces en el año. Nos ahorra mucho tiempo y nos evita gastos innecesarios. Y lo vamos a hacer con boleta única electrónica”, explicó Larreta.

Segundos después del anuncio, Maria Eugenia Vidal escribió en su cuenta oficial de Twitter: “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”.

El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este.



No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) April 10, 2023

Además, Mauricio Macri también se sumó al comentario de Vidal, citando la publicación en la red social del pajarito y escribiendo: “Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión”.

Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión. https://t.co/qC1PhbXK8o — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 10, 2023

Rodríguez Larreta confirmó que desdobla las elecciones porteñas

Horacio Rodríguez Larreta anunció hoy que cambiará el sistema de votación en CABA en las próximas elecciones. Será un desdoblamiento concurrente, es decir, se votará el mismo día que las elecciones nacionales, pero con boletas separadas (se suma la boleta única electrónica para las categorías porteñas). Lo hizo a través de las redes sociales, con un mensaje grabado, 24 horas después de las críticas públicas de Mauricio Macri.

"A mí, como jefe de Gobierno, me toca la responsabilidad de decidir cuándo y cómo se vota en la Ciudad. Y hoy quiero contarles que tomé la decisión de que los porteños votemos el mismo día que se vota en las elecciones nacionales. O sea, el 13 de agosto las PASO, el 22 de octubre las generales y el 19 de noviembre el balotaje, si lo hubiese", precisó.

También precisó que se votará el mismo día de las PASO y de las elecciones generales nacionales, pero que en el caso de los cargos porteños, usarán el sistema de boleta única electrónica.

El precandidato presidencial oficializó la decisión, que fue adelantada el viernes en Clarín, a través de un video que publicó este lunes en las redes sociales.

De esta forma, convocará a elecciones con boletas y urnas separadas de la nacional para definir al próximo jefe de Gobierno porteño.

"Este año, los porteños vamos a tener una nueva oportunidad de elegir a quién queremos que nos represente como jefe de Gobierno. El voto es la mejor manera de defender nuestro futuro. Es el momento en que decidimos con total libertad qué camino queremos tomar", agregó en su mensaje.

Además, agregó que se realizará a través de la boleta única electrónica. "La boleta electrónica, además, nos permite que la discusión de las propuestas y los proyectos de cada candidato se enfoque en los vecinos y en las oportunidades de cada barrio de la Ciudad. Yo confío que entre todos vamos a seguir haciendo realidad la Ciudad que soñamos", expresó.