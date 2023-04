Alfa se enojó con Julieta Poggio: qué le hizo

El exparticipante del reality GH de Telefe se molestó con su compañera: "Cuando salió de Gran Hermano hizo una fiesta bárbara y no me invitó".

Walter "Alfa" Santiago no disimuló su enojo con Julieta Poggio y le hizo un picante reclamo en vivo, en La Peña de Morfi.

Minutos después de que Georgina Barbarossa despidiera del móvil a la integrante de Gran Hermano, tomó contacto con Alfa, quien aprovechó el pase para exponer su malestar con su excompañera de reality, que ya no estaba al aire.

EL ENOJO DE ALFA CON JULIETA POGGIO

Alfa: -Decile a Julita que el día de su cumpleaños, el único que le hizo un regalo fui yo. Le hice una caja con bombones caseros. Y no me invitó a su fiesta de retorno, en la casa de su familia. Hizo una fiesta bárbara y no me invitó. Se olvidó de mí.

Georgina: -¿No era para los amigos?

Alfa: -Invitó a todos los Gran Hermano y a mí no me invitó. Fue Romina, Daniela, Thiago… Fueron varios.

Georgina: -Ya está. No seas grandulón.

Romina Uhrig contó el verdadero motivo por el que entró a GH

Desde que ingresó a Gran Hermano, Romina Uhrig siempre dejó en claro que la participación en el reality era para el futuro de las tres hijas que tuvo con Walter Festa. Sin embargo, en las últimas horas, la exdiputada causó revuelo al confesar el verdadero motivo por el que decidió participar en el concurso.

“Nunca dije que iba por la plata o por la casa, yo fui porque tenía una cuenta pendiente conmigo”, expresó Romina y aseguró que lo hizo porque quiere cumplir el sueño de trabajar de lo que le gusta. En diálogo con La tarde del Nueve (Canal 9), negó sus anteriores palabras y enfrentó las críticas sobre su poder económico.

Romina Uhrig causó revuelo al contar los verdaderos motivos por los que entró a “Gran Hermano”

La exdiputada sorprendió con sus dichos, ya que son contrarios a lo que manifestó dentro del reality. “Cuando entré a la casa, Walter tenía que buscarnos un alquiler para las nenas y para mí”, lanzó Romina. Y agregó: “Cuando te separás, empezás con abogados que te dicen lo que te corresponde. Te das cuenta de que no hacés nada con eso y yo tuve que empezar a laburar”.

Sobre esa línea, expresó que dentro del juego charlaba con sus amigas como si estuviera en su casa y no se daba cuenta de lo que decía. “Te relajás”, explicó la exparticipante. Luego, se sinceró: “No me dio vergüenza decir que tenía que empezar a hacer uñas de vuelta. Obviamente, a mí me ayudó muchísimo en ese momento porque la cosa cambia cuando estás separada, ya no es lo mismo”.

Por último, enfrentó las críticas que recibió durante todo este tiempo en el que los espectadores vieron la propiedad en la que vive con sus tres hijas. “Yo nunca dije que no tenía donde vivir, nunca dije que no sabía dónde iba a alquilar”, aseguró Uhrig. “Nunca dije que iba por la plata o por la casa, yo fui porque tenía una cuenta pendiente conmigo, que me encantaría trabajar de lo que me gustaba cuando era muy chica”, insistió Romina.

Romina Uhrig mostró parte de su casa y el recibimiento que sus hijas le dieron a Caramelo

Romina Uhrig finalmente pudo adoptar a Caramelo tras su salida de Gran Hermano. La exparticipante del reality compartió algunas imágenes de las primeras horas del cachorro en su casa y generó indignación entre los usuarios que no querían que ella se hiciera cargo.

Sin embargo, la exdiputada del Frente de Todos subió otro posteo en el que aparece Feli, la segunda hija que tuvo con Walter Festa. A la nena se la notó muy feliz por la llegada del perrito a su hogar, aunque los internautas repudiaron que la pequeña le dio besos en la cola.

“Cuidado, no es un juguete”, escribió un usuario en una de las publicaciones que Romina subió a su perfil. “Pobre Caramelo”, “Tiene que estar con Marcos, devolvelo”, “No es para vos”, le comentaron también aquellas personas que no recibieron de buena manera que la exparticipante del reality adopte al cachorro.

“Ya estamos con Caramelo, está muy contento”, expresó Romina en un video que subió a su cuenta de Instagram donde se la ve dándole besos al cachorro. Además, lanzó un mensaje de agradecimiento para aquellas personas que la apoyaron en este proceso de adopción: “Quédense tranquilos que él va a estar muy bien en esta familia, lo amamos mucho, está conociendo la casa y jugando”.