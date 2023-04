Usó el esperma de su hijo muerto y ahora es abuela

Una actriz española realizó una subrogación de vientre. "No perdamos la oportunidad para hablar de estos temas", dijo la directora del BA de Esperma.

Ana Obregón es una conocida actriz española, que en 2020 perdió a su hijo por un cáncer a los 27 años. Antes de someterse al tratamiento, el joven guardó su esperma en un banco en Nueva York porque tenía el deseo de ser papá.

Aless Lequio falleció y el consuelo que encontró la actriz fue cumplir la voluntad de su hijo, por lo que Ana viajó a Estados Unidos y, mediante un vientre subrogado, nació Ana Sandra.

En una entrevista en la revista ¡Hola! Ana pudo explicar que la beba es su nieta y no su hija, como muchos suponían. Sin embargo, la actriz reveló que no prefiere que la llame "abuela". "Yo creo que me llamará igual que Aless llamaba a su abuela: ''Bela''. Yo voy a ser ''Bela''", contó.

Ana Sandra nació el 20 marzo en Miami porque en España no es legal el método de subrogación de vientre.

"Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo. Lo que me ha permitido seguir viviendo cada día, es cumplir esta misión", confesó Obregón, en la misma entrevista con ¡Hola!, donde además aseguró: "Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él”.

"La decisión de comenzar con el proceso de ges­tación subrogada, que impli­ca, como sabes, la participación de una donan­te de óvulo y de una gestante, la tomé el día que mi niño se fue al cielo. Ese mismo día", confesó la artista.

Natalia Fernández Peri, directora del Banco Argentino de Esperma, pidió por un marco regulatorio en el país.

