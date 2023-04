En las últimas horas se volvió viral en las redes un video donde se ve una tensa discusión en un estacionamiento de Recoleta entre Gustavo Sofovich, hijo de Gerardo Sofovich, y Fabio Cuggini.

En las imágenes se puede ver al productor muy enojado con el peluquero en el estacionamiento de un restaurante el domingo al mediodía.

Para el que Gustavo Sofovich lo fue a buscar a @cuggini_fabio pic.twitter.com/Y1xHbWTKk7 — JORGE RIAL (@rialjorge) April 9, 2023

Cuando Fabio se dirigía a buscar la moto junto a su pareja, apareció Gustavo y se dio un fuerte cruce entre los dos, que terminó con intervención policial y posterior denuncia del estilista.

“La con... de tu madre. ¿Por qué no me decís falopero en la cara? Gil hijo de pu..", le decía a los gritos Gustavo Sofovich a Fabio Cuggini.

"¿Qué te pasa Fabio? Decime falopero en la cara", siguió enojadísimo Gustavo a puro grito. El peluquero optó por filmar todo con su teléfono celular mientras se escucha la voz de su pareja contándole lo que había pasado al efectivo policial que se acercó al ver el tenso momento.

“¡Andá a laburar vago, vago!”, le dijo después Cuggini mientras Sofovich era retirado del lugar. Tremendo escándalo que terminó en denuncia policial de Cuggini al hijo del recordado conductor, documento que se viralizó desde Twitter.

Fabio Cuggini habló tras el violento cruce con Gustavo Sofovich

Fabio Cuggini se refirió al violento cruce con Gustavo Sofovich en un estacionamiento y contó detalles del episodio.

"Me iba a festejar las Pascuas y mi cumpleaños que fue el sábado pasado. Cuando entro a la entrada del estacionamiento, escucho unos gritos atrás mío y ahí me doy cuenta que es Gustavo. Lo ignoré en ese momento y de repente siento que me agarran y me hacen una llave de cuello ahorcándome", comenzó el estilista.

Y agregó: "Me decía cosas, balbuceaba. Mi mujer pensó que me iban a matar y fue a buscar a la policía y el personal del valet parking nos viene a separar. Sentí un poco de tristeza de verlo a Gustavo así de esa manera, no lo vi en sus cabales. Lo que menos iba a hacer era pegarle. Cuando escuché los gritos de mi mujer me dio miedo".

Sobre su relación con Gustavo, Fabio indicó: "Hace dos años que no lo veo ni me lo cruzo. Hace casi 8 años que corté esa relación porque era muy tóxico, traté de ayudarlo y siempre decía que no iba a ser cómplice de su muerte".

"Cuando muere el padre (Gerardo) pasó a ser el rey y en el medio saben todos que no es lo que se aparenta. Mi mujer me dijo hacé la denuncia y la hice por un tema de integridad física mía. La familia me bajó a tierra. Uno se levanta y no sabes lo que puede pasr. Verlo en ese estado es triste", precisó Cuggini.

Y remarcó: "Gustavo no es mi mejor amigo pero traté de ayudarlo porque iban y venían con el padre. En la última época él vendía cosas por el tema de la droga. No voy a contar muchas miserias porque es triste, esto lo dijo en esa época Gerardo".

"Cuando llegué a casa anoche me quedé pensando y en lo que me decía escuché la palabra Menem. Es lo que conté que se decía en los medios de la época de Menem cuando le dio a Gerardo ATC y que fue declarado persona no grata en ATC. Eso estaba en los medios", recordó Fabio.

Y cerró: "Yo no hice nada, me vinieron a atacar de atrás. Gustavo no le llega ni a los talones al padre pero le hicieron creer que es el gran productor. Iba a pasar un domingo tranquilo en familia y capaz hoy estaba muerto".