La semana pasada el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) informó el lanzamiento del nuevo diseño del Documento Nacional de Identidad.

Cabe destacar que este nuevo DNI deberá ser tramitado por un grupo específico de argentinos, es decir, que no es obligatorio para todos los ciudadanos.

El nuevo DNI que habrá que tramitar: para quiénes es obligatorio

Este nuevo ejemplar será para excombatientes de la guerra de las Islas Malvinas, quienes llevarán una insignia en su DNI, según quedó oficializado a través de la Disposición 214 y en consonancia con lo demarcado en el artículo 17 inciso f) de la Ley Nº 17.671. El organismo dependiente del Ministerio del Interior avanzará con el impreso de la leyenda en reconocimiento, previa solicitud iniciada mediante acreditación obligatoria.

"Determínase que los Documentos Nacionales de Identidad para personas ex combatientes de la guerra de las Islas Malvinas, emitidos con anterioridad al dictado de la presente medida, conservarán plena validez hasta su fecha de vencimiento o hasta tanto se emita un nuevo ejemplar", señala el artículo 2° de la normativa oficial.

"Aquellas personas que acrediten la calidad de ex combatiente de la guerra de las Islas Malvinas, llevarán en el DNI el siguiente distintivo: 'EX COMBATIENTE, HEROÍNA DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS', 'EX COMBATIENTE, HÉROE DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS'", puntualiza la disposición.