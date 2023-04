Taylor Swift y Joe Alwyn se habrían separado después de seis años juntos. La noticia, que se conoció este sábado en medio de la gira de la cantante por los Estados Unidos, conmocionó a sus fanáticos y se convirtió en tendencia en las redes sociales.

La separación entre la intérprete de Midnights, de 33 años, y el actor de 32 se habría dado en términos "amigables" y "no dramáticos", según informó el medio norteamericano ET. "La relación simplemente terminó su curso. Es por eso que a él no lo vieron en ningún show" del Eras Tour, explicaron fuentes cercanas a la pareja.

Swift y Alwyn empezaron a salir a fines de 2016, pero no lo anunciaron de manera oficial hasta el año siguiente. Ambos fueron siempre muy reservados respecto a su relación y no hablaban públicamente sobre el tema en sus entrevistas, aunque dos de los álbumes de la artista (Reputation y Lover) están basados en este noviazgo.

"Soy consciente de que la gente quiere saber sobre ese lado de las cosas. Creo que hemos sido exitosamente muy privados con éxito, y ahora la gente lo asimiló. Pero realmente prefiero hablar de trabajo", le dijo Alwyn a la edición británica de Vogue en 2018.

Al año siguiente, Swift le dio una explicación similar a The Guardian. "Aprendí que si hablo, la gente piensa que está en discusión, y nuestra relación no está en discusión. Ahí es donde está el límite, y ahí es donde mi vida se ha vuelto manejable. Realmente quiero que se sienta manejable", sostuvo.

El actor y la cantante comenzaron a componer juntos durante la pandemia, aunque él firmó las canciones con el seudónimo de William Bowery. Colaboraron en Betty y Exile, incluidas en el álbum Folklore, y más adelante en Champagne Problems, Coney Island y el tema que dio título al siguiente disco, Evermore.

"Joe y yo realmente amamos las canciones tristes. Siempre nos hemos unido por la música. Fue una sorpresa que empezáramos a escribir juntos, pero en cierto modo no lo fue, porque siempre nos hemos unido por la música y tuvimos los mismos gustos musicales", contó Taylor en 2020.

Taylor Swift y Joe Alwyn se separaron: conmoción en las redes sociales

La noticia de que Taylor Swift y Joe Alwyn se habrían separado después de seis años juntos revolucionó las redes sociales este sábado. Sus fanáticos se mostraron dolidos porque la cantante, que tuvo que soportar varias relaciones fallidas e innumerables críticas de la prensa, parecía haber encontrado al amor de su vida.

"No autorizo", "Ya no creo en el amor", "Taylor" y "Joe" se volvieron tendencia en Twitter. También "Cornelia Street", por la canción donde ella desea que la relación no termine y asegura que separarse él sería "el tipo de corazón roto que el tiempo nunca podría arreglar".