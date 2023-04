Seis años sin Daiana Garnica: Este lunes inicia el juicio

El 6 de mayo de 2017, Darío Javier Suárez (46 años) se comunicó por mensajes con Daiana Garnica, y mediante engaños logró que la adolescente saliera de su casa del asentamiento Julio Abraham, en Alderetes, y caminara hasta un refugio de la ruta Eva Perón. Le habría dicho que la ayudara a llevar un aire acondicionado que había comprado y que le inventara cualquier excusa a su madre.

Daiana no volvió a ser vista con vida. Se sospecha que Suárez la privó de su libertad y que posteriormente la mató. Tras dos horas de no saber nada de la chica, Joel Garnica, hermano de la víctima, se presentó en casa del imputado para preguntarle si sabía algo de ella, pero Suárez le dijo que no la había visto.

La investigación pasó por varios enfoques y fue descartando posibilidades, también se fue despegando a casi 14 personas que fueron mencionadas como posibles partícipes del hecho. A raíz de la primera pesquisa se abrieron otras investigaciones, una de ellas por trata de personas.

Las hipótesis

Lo primero que se consideró fue que la adolescente podía haber sido víctima de un femicidio. Sin embargo, al nunca haberse encontrado el cuerpo ni rastros de un crimen, con el paso del tiempo el ministerio Público Fiscal consideró también la versión de una desaparición vinculada con una red de trata de personas. Se estima que Daiana pudo haber caído en manos de una organización criminal y que Suárez podría haber sido el nexo.

En la Justicia Federal la causa sobre una posible trata de persona fue archivada porque hasta el momento no habría pruebas para sostener esa teoría.

Así, el fiscal Claudio Bonari, de la Unidad de Delitos Complejos, pidió la elevación a juicio de Suárez por los delitos de privación ilegal de la libertad seguido de homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y por un hombre en contra de una mujer, mediando violencia de género. La calificación legal es provisoria y podría variar durante el juicio. Se estima que en el debate oral podrían surgir más pruebas sobre el hecho. El fiscal además en su decreto solicitó el sobreseimiento de Juan Salomón Matar y de Fabián Ernesto Pacheco, quienes eran sospechosos de haber participado en el hecho, pero esa idea se descartó porque nunca se pudo corroborar que hayan estado implicados en algún plan de Suárez.

Con información de La Gaceta