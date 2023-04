La CD de San Martín minimizó el "apriete" a los jugadores

Mientras el plantel de San Martín se preparaba para el choque contra los sanjuaninos, un grupo de barras se acercó hasta el complejo Natalio Mirkin e increpó a los jugadores por el mal momento futbolístico.

En el mundo periodístico y deportivo se habla de un "apriete". Situación que no siquiera generó un comunicado oficial por parte de la Comisión Directiva del club, desde donde se decidió minimizar el hecho.

"Llegaron en autos y camionetas, era una gran cantidad de hinchas. El plantel estaba por entrenarse en la cancha de siempre y se reunieron con todos los jugadores. Parecía que ya se armaba. Todo sucedió en cuestión de minutos y Alexis Ferrero habló con ellos para que no pasara a mayores. En la semana se hablaba de que algo así podía suceder, pero a veces sólo queda en rumores", admitió el personal de seguridad del club.

Presuntos socios

"Justo coincidió con varios eventos en el complejo. Había partidos de rugby y de voley, por ende una gran cantidad de gente esparcida por todo el predio. Tenemos entendido que se identificaron en la entrada como socios e ingresaron de esa manera", agregaron.

“En casos como estos se les pide pacíficamente que se retiren. Nunca recurrimos a la violencia en primer término. Lo mismo hacemos con la gente que intenta ingresar al complejo para robar algo o simplemente para hacer daño”, añadió uno de los guardias, que recordó episodios registrados en los alrededores. “En este sector, siempre hay inseguridad. Al haber una villa al lado intentan treparse de a varios para robar algún arco, utilería del plantel o simplemente tirar piedras”, explicó.

La directiva minimizó el hecho

Por su parte, la dirigencia “santa” -que presenció el partido en La Ciudadela- también habló sobre lo sucedido e intentó ponerle paños fríos al asunto. “No le vamos a dar más trascendencia. Es algo que no está bien, pero que sucede en todos lados y clubes. Nos sorprendió cuando nos contaron lo que pasó. Lo cierto es que siempre vamos a recibir críticas”, dijo el vicepresidente Bruno Sogno. “La gente pedía a Iván Delfino -mucho antes de que llegáramos nosotros- y lo trajimos, pero lamentablemente los resultados no acompañaron. Ahora quieren a la dupla de Favio Orsi y Sergio Gómez. Además, trajimos a Ferrero para manejar el fútbol, un manager de experiencia y que conoce el club”, añadió Sogno.

