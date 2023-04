Macri le bajó el pulgar a desdoblar las elecciones en la Ciudad

El ex presidente se mostró en contra de "cambiar las reglas en un año electoral" y afirmó que va contra los valores de Juntos por el Cambio.

Macri no comparte la idea de Larreta de desdoblar las elecciones en la Ciudad

El expresidente Mauricio Macri volvió a hablar este domingo sobre su paso al costado de la candidatura presidencial, las repercusiones que tuvo su decisión dentro de Juntos por el Cambio y cuestionó la intención de desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.

"Estoy convencido. No es que me fui, sentí que esto empoderaba mejor a nuestros dirigentes y que terminaba con el caudillismo y que todos nos empoderemos con el cambio", expresó en radio Rivadavia.

Además, sostuvo que la iniciativa de implementar en la Ciudad las "elecciones concurrentes" es "ir en contra de los vecinos porque es más gasto del Estado, es más tiempo de votación".

"Por todo esto y no cambiar reglas en año electoral, que JxC son valores que ha puesto en sus declaraciones de principios, la mayoría del PRO está en desacuerdo. No creo que Horacio tome esa decisión, sería ir en contra de lo que hemos trabajado durante años", remarcó.

La idea inicial era que la votación de las categorías nacionales separadas de los cargos porteños más allá de que los comicios se desarrollen el mismo día.

Rodríguez Larreta también evalúa no desdoblar, pero si votar con listas separadas, o sea, todo el mismo día, pero por separado El radical Martín Lousteau presiona por esa modalidad, para no competir en desventaja contra Jorge Macri, el candidato respaldado por el ex presidente.

Macri contó que por pedido del jefe de Gobierno se reunió con Lousteau para hablar respecto a este tema y que le dijo que está bien buscar mecanismos para competir pero sin afectar a los ciudadanos.

"Tenemos un desafío que es no complicarle la vida a la gente y no cambiar reglas creyendo que de esa manera se va a manipular en algo el voto de los porteños", enfatizó.

