Larreta enfrentará a Macri y protegerá su acuerdo con la UCR

Desdoblar o no desdoblar, esa es la cuestión. Fue el dilema que buscó resolver el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, durante Semana Santa. Entre mañana y el martes planea anunciar cuándo y cómo votarán los porteños en los próximos comicios. Así, dará a conocer si, finalmente, convocará a elecciones concurrentes y si implementará la Boleta Única para elegir cargos distritales. La legislación local le da plazo hasta el viernes para ultimar detalles.

El alcalde porteño se recluyó con su familia afuera de la Ciudad durante el fin de semana largo. No tuvo actividad pública, aunque no paró de cruzar llamadas y mensajes para pulir aspectos de una decisión política clave en su armado presidencial. Se trata de una definición sujeta a un complejo ajedrez político cuyo telón de fondo es la disputa con Mauricio Macri por el liderazgo de Juntos por el Cambio (JxC).

El PRO tiene lanzados tres candidatos para disputar la jefatura de Gobierno porteña. Jorge Macri, ministro de Gobierno, Fernán Quirós, ministro de Salud, y Soledad Acuña, ministra de Educación. El primero lidera los sondeos y cuenta con el respaldo de Macri y Patricia Bullrich. Quirós es el favorito de Larreta, María Eugenia Vidal y de Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica. En tanto que Acuña apuesta a ser una figura de unidad, por su relación política y personal con Larreta y Macrí, así como por su sintonía con Bullrich.

En el PRO hay consenso acerca de llegar a las PASO con un candidato de unidad. Quien resulte elegido enfrentará en la primaria de JxC a Martín Lousteau, el senador radical y líder de Evolución. Justamente, la Unión Cívica Radical (UCR) ejerce presión sobre Rodríguez Larreta para competir con “condiciones parejas” en las PASO y exige el desdoblamiento de la elección porteña. Es algo que condiciona al jefe de Gobierno, porque el acuerdo con el radicalismo es central en su plan presidencial.

El dilema surge porque el macrismo y el bullrichismo se niegan a que los presidenciables del PRO le permitan a Lousteau colgarse de su boleta. El ex ministro de Economía reniega porque no tiene certezas de que su partido pueda llegar a la elección con candidatos a presidente competitivos. Sin eso, no contará con el arrastre nacional que aportará el PRO a su candidato a jefe de Gobierno.

Jorge Macri apuesta a quedar como único candidato del PRO. Por estas horas, Macri y Bullrich apuran a Larreta para que bajen a Quirós y a Acuña. “Horacio se había comprometido a bajar sus candidaturas el 31 de marzo. Seguimos esperando”, le aseguraron a Infobae en el búnker jorgemacrista. Lejos de eso, el médico y la ministra de Educación ratifican su vocación de poder y siguen en carrera. Sostendrán sus campañas hasta que en Uspallata les indiquen lo contrario.

Macri, Bullrich y Vidal rechazan el pacto político de Larreta con Lousteau. El ex Presidente ve en la Ciudad a la casa matriz del PRO y se niega a ceder la administración porteña ante el radicalismo. El ala dura del partido amarillo está convencida de que el jefe de Gobierno pretende facilitarle el camino a la UCR en las próximas elecciones. “No le podemos entregar el corazón del PRO a Lousteau; eso le puede costar a Horacio la relación con Mauricio”, sostuvo en diálogo con este medio un armador bullrichista.

En medio de este laberinto de intereses, Larreta apuesta por una salida que le garantice condiciones equitativas de competencia a Lousteau sin fracturar el vínculo político con el PRO ni mostrar debilidad política. Resulta improbable que la definición del alcalde porteño agrade a todos los socios de JxC. Hay un aspecto relevante detrás de la interna porteña de la coalición: la decisión de Larreta desnudará parte de la letra chica de su conversación con Macri. ¿Cederá ante las exigencias del ex Presidente o tomará una determinación que desafíe el liderazgo de Macri?

Bullrich volvió a cruzar a Rodríguez Larreta por la interna porteña

El fin de semana, Rodríguez Larreta consultó con su círculo para sumar miradas a la táctica que ejecutará. Hubo cenas entre dirigentes cercanos al alcalde y chats con alto contenido político. La decisión sobre la elección en la Ciudad fue el centro de esas tertulias. El larretismo mantuvo hermetismo respecto a los conciliábulos virtuales.

“Horacio tiene dos compromisos: el primero es jugar para alguien del PRO en la Ciudad. -está claro, Jorge Macri-. Se resolvió en la reunión con Mauricio. Eso está. Se definirá en breve”, reconoció ante Infobae un operador larretista y concluyó: “El segundo compromiso es con los radicales; no va a hacer nada que incline la cancha para ningún lado ni va a dejar colgado a Lousteau”. Una salida salomónica que vislumbra el larretismo es respaldar públicamente a Jorge Macri y, al mismo tiempo, decretar elecciones concurrentes para garantizar concidiones parejas a Lousteau.

El alcalde porteño tiene plazo hasta el 13 de abril para decidir cuándo y cómo votarán los porteños. El Código Electoral local dispone que la convocatoria a la elección debe ser 120 días corridos antes de las PASO. La definición la tomará por decreto el Ejecutivo. De momento, todos los caminos conducen a que Rodríguez Larreta decantará por la elección concurrente.

Se trata de una forma de desdoblar la elección sin separar las fechas respecto a la elección presidencial. En el larretismo analizan esa posibilidad desde hace semanas y creen que puede ser una salida a la interna porteña. Macri, Bullrich y Vidal rechazan la alternativa y se lo hicieron saber a Larreta. Si se aprueba, cuestionarán públicamente el “cambio de reglas de juego en un año electoral”.

“Él ha planteado que en los años electorales no se pueden cambiar las reglas porque es institucionalmente incorrecto”, sostuvo Bullrich en declaraciones a Infobae. Si se concreta la concurrencia, la presidenta del PRO saldrá a cruzar a Larreta por la decisión. “Es un disparate, porque nos la pasamos tirando que no da cambiar las reglas de juego”, consideró en la misma línea un dirigente que frecuenta al presidente de la Fundación FIFA.

Una alternativa para amortiguar el costo político

Otro argumento que suma Lousteau y el larretismo es que el “desdoblamiento concurrente” es también una forma de “quitarle el arrastre” a Javier Milei en la Ciudad. Lo entienden como un modo de garantizar “gobernabilidad” al futuro jefe de Gobierno.

En estos momentos, en Uspallata analizan una alternativa novedosa: elecciones concurrentes con lista sábanas pero separadas. Es decir, por un lado la boleta con el candidato a presidente y a diputados nacionales. Por el otro, las listas con los postulantes a jefe de gobierno, legisladores y comuneros. Sería una forma de hacer dos elecciones separadas el mismo domingo. De esa forma, se corta el efecto arrastre de la boleta sábana completa y se ahorran las explicaciones que insumiría implementar un sistema de boletas diferentes.

En esa alternativa hay una jugada política entre líneas: El Código Electoral de la Ciudad exige que si la elección es “concurrente”, se deberá votar con Boleta Única (electrónica o papel). Por ende, para decretar la concurrencia sin la Boleta Única, se deberá aprobar en la Legislatura el cambio “excepcional” del instrumento de votación (boleta sábana tradicional corta -sin las categorías nacionales-). Es una forma elíptica de pasarle la pelota al Poder Legislativo y evitar que todo el costo político de la medida recaiga sobre Rodríguez Larreta.

La disputa por el liderazgo del PRO

Detrás de esta inasible ingeniería electoral está la disputa de poder por el liderazgo del PRO. Con el ex Presidente fuera de una candidatura, se habilitó la pulseada para definir quién conducirá el destino político del partido. Y luego terciar poder dentro del frente que fundaron con el radicalismo y la Coalición Cívica. Rodríguez Larreta conoce que en el presidencialismo el Poder Ejecutivo es unipersonal: las decisiones políticas las toma una persona. Para lograr eso, debe contar con el respaldo partidario y la legitimida de la mayoría del electorado.

En esa batalla, la CABA es tierra preciada para el PRO: es el anclaje territorial desde donde el macrismo edificó una estructura política que llegó a gobernar el país y pretende volver a hacerlo desde 2010. Por eso Macri, con su primo Jorge como ariete, desea que su apellido retenga la administración porteña.

El ex Presidente rechaza rotundamente cualquier alternativa que le allane un triunfo a Lousteau. “Mauricio no va a negociar lo del desdoblamiento. Ya le dijo a Horacio que queremos un solo candidato del PRO. Es Jorge (Macri). Y no aceptamos que cambie las reglas de juego de la Ciudad”, bramó un referente del PRO que tiene confianza con Macri.

“Desdoblar o no desdoblar. Esa es la cuestión”, cavila Rodríguez Larreta en un soliloquio que lo persigue desde hace semanas. Mañana terminará la intriga.

-Algo huele mal en la Ciudad -, dijo, no sin ironía, un dirigente histórico del PRO en diálogo con este medio. Es alguien que en su adolescencia supo leer algunas tragedias shakespearianas. No sabe, sin embargo, si la puja de poder en el PRO espeja mejor con Hamlet o con Macbeth. Prefiere esperar. La obra apenas comenzó.

Fuente: Infobae