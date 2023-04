Pensó que piso una piedra y era uno de los peces más venenosos.

Un joven creyó pisar una piedra mientras trabajaba en el agua, pero se dio cuenta de que se trataba de uno de un pez piedra, uno de los peces más venenosos del mundo y tuvo que soportar las consecuencias del pinchazo en su pie.

Se trata de un fotógrafo llamado Adam Clancy que vive en Australia. Durante una noche del 2022, se encontraba sacando fotos en una playa y cuando se metió al agua, la marea estaba baja y sintió que pisó una piedra.

Sin embargo, al mirar hacia abajo, descubrió que había pisado un pez e instantáneamente agarró su cámara y consiguió sacarle una foto. A la misma se la mostró a un amigo que lo acompañaba: “Él me avisó: ‘Eso es un pez piedra’. Entonces, yo le pregunté: ‘¿Necesito atención médica?’. Y él me contestó que sí”, explicó en un video que publicó en sus redes sociales.

Y agregó: “‘¿Quién va a seguir sacando las fotos? Tengo que continuar con mi trabajo’, le dije a mi amigo. Y él me respondió: ‘No te preocupes por eso, hermano. Ahora estás a punto de padecer mucho dolor’”.

"Tengo una alta tolerancia al dolor"

Tras sufrir el pinchazo, el joven fue a la casa de su amigo, quien decidió poner su pie en un balde con agua “muy caliente” para “neutralizar el veneno”. “Esperamos a que llegaran los paramédicos. Cuando arribaron, me hicieron un chequeo médico y controlaron mis signos vitales por una hora. Además, añadieron agua caliente al balde”, relató Clancy.

Luego, contó que el veneno impactó en su cuerpo, pero él pudo aguantarse el dolor. “Tengo una alta tolerancia al dolor y creo que preocuparse en esas situaciones empeora el cuadro. Los paramédicos me dijeron que la mayoría de las personas, en mi mismo caso, entran en shock y se desmayan por el intenso dolor”.

“Volví a trabajar al día siguiente y estuve cojeando de ese pie durante tres semanas. No se debe hacer lo que yo hice”, cerró haciendo referencia al no tomar medicamentos necesarios y no ir al hospital para controles más exhaustivos.







Fuente: Radio Mitre