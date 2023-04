Leito contra Espinoza: "Volveré a pedir que no dirija más"

En una noche cargada de polémicas por la actuación de Fernando Espinoza, Atlético Tucumán perdió 3 - 1 ante San Lorenzo, en el estadio Monumental José Fierro. Después del encuentro, el presidente del Decano, Mario Leito, apuntó contra el árbitro.

"La verdad que estoy triste por haber perdido el partido, pero después un poco caliente por la actitud del árbitro, es un tipo que está desequilibrado, genera violencia y provoca a los jugadores", disparó el titular del Decano.

"No puede dirigir más en el fútbol argentino"

"El año pasado cuando jugamos con Boca, me reuní con autoridades de AFA y les pedí que no lo mandaran más. Me habían prometido que no venía más, de hecho no nos dirigió hasta que esta semana nos sorprenden y lo designan para dirigir, cuando lo designan ya no tenés nada más que hacer", indicó Leito.

El Diputado Nacional por Tucumán aseguró, "Esta semana volveré a la carga y volveré a pedirle a las autoridades de la AFA que no nos dirija más, porque la verdad que esa actitud de desequilibrio que tiene, genera violencia y AFA tiene que entender que este árbitro no puede dirigir más en el fútbol argentino", expresó.

Fuente: TyCSports