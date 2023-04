¡Un éxito total! Super Mario Bros. La Película (The Super Mario Bros. Movie) acaba de sobrepasar a Frozen 2 en las cifras de taquilla global durante su semana de estreno. La película del estudio Illumination rinde un homenaje a la franquicia de videojuegos en una aventura singular con las voces en inglés de Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy y Jack Black.

Con una recaudación de 368 millones de dólares en todo el mundo, el film se ha convertido en el mejor lanzamiento de una producción animada en la historia del cine. Por detrás sólo se ubica la segunda entrega de Frozen, estrenada en 2019, que obtuvo en ese entonces unos 358 millones. Otros títulos de éxito que también estuvieron basados en juegos de video son Warcraft (210 millones) y Sonic 2: la película (72,1 millones).

Actualmente, en la cartelera mundial también se posicionan entre los más vistos Calabozos y dragones: honor entre ladrones; John Wick 4; Air; Scream 6; Creed III; His Only Son; ¡Shazam! La furia de los dioses; Paint; y Thousand and One.

El debut animado de “Super Mario Bros.” en Hollywood

“Un fontanero llamado Mario viaja por un laberinto subterráneo con su hermano, Luigi, intentando salvar a una princesa capturada”, es la premisa oficial que advierte esta travesía del fontanero italiano más famoso del planeta. Dirigido por Aaron Horvath (Teen Titans Go!), el largometraje animado por computadora ha permitido la llegada de este universo a Hollywood con la tercera adaptación cinematográfica desde que la saga japonesa nació en 1981.

Super Mario Bros. La Película es precedida por Super Mario Bros.: ¡La gran misión para rescatar a la princesa Peach! (1986) y el live-action Super Mario Bros. (1993). La primera fue una película anime que se lanzó únicamente para el territorio de Japón en el formato de VHS, por lo que, tardó un largo tiempo en poder ser vista en otros países. La segunda es el fracaso comercial que sólo provocó que Nintendo impidiera el regreso de Mario a la pantalla grande por décadas.

Tuvieron que pasar cerca de 30 años para que la compañía de videojuegos cediera la licencia una vez más y la responsabilidad de su desarrollo recayó en Illumination. El estudio de animación se dio a conocer por producciones muy exitosas como Mi villano favorito, Minions, La vida secreta de tus mascotas, El Lórax: en busca de la trúfula perdida, entre otras más.

La idea era contar con un elenco de estrellas para dar voz a los tan queridos personajes de la franquicia. Así, el film se completó con la participación de Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como el villano Bowser, Keegan-Michael como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong y Fred Armisen como Cranky Kong junto al cameo especial de Charles Martinet (la voz original de Mario en los videojuegos).

A partir del pasado 6 de abril, Super Mario Bros. La Película se puede ver en cines de América Latina.