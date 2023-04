Declaró el cuarto detenido por el crimen del colectivero

El cuarto detenido aseguró no tener relación con el crimen del colectivero Daniel Barriento, pero sí admitió haber robado el auto utilizado en el hecho.

Rodrigo Pablo Pititto, de 22 años y el último detenido en el marco de la investigación por el crimen del colectivero Daniel Barrientos, declaró ante la Justicia este viernes y negó tener vínculo con el asesinato del chofer de la línea 620 en Virrey del Pino, La Matanza, durante la madrugada del lunes.

Pititto negó tener vínculo con el crimen del colectivero pero admitió haber robado el auto Fiat Palio que fue utilizado por los delincuentes para escapar de la escena.

"Yo robé el auto pero lo pasé", admitió Pititto, quien detalló que tras robar el auto lo había dejado "enfriar" en la calle para tener la seguridad que el vehículo no contaba con rastreo satelital.

Días atrás se había producido la detención de un tercer sospechoso, Antonio Fernando González (23), quien también se encuentra envuelto en el robo del vehículo. “Para la fiscalía estaría claro que ninguno de los dos habría participado del asalto al colectivo propiamente, sino que si habrían estado involucrados en el robo del auto”, detalló el periodista de C5N, Bernardo Magnano.

Este lunes por mañana, prestaron declaración ante el fiscal Duplaá, la mujer que se encontraba con su hija dentro del colectivo al momento del robo, identificada como Yamila (27), y el policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien se enfrentó con los delincuentes y viajaba a bordo de la unidad.

Se están esperando las pruebas del dermotest, realizadas a Gabriel Barone y su primo Alex Barone, como así también el resultado de los peritajes de los teléfonos secuestrados para establecer los roles que desempeñaron en el hecho cada uno de de los detenidos.

Desubicada frase de un conductor tras discutir con un colectivero: "Por eso les pegan un tiro"

El desubicado comentario se dio en el marco de un acalorado cruce entre un automovilista y un chofer de la línea 401 de Moreno.

En medio de una difícil semana marcada por el crimen del colectivero de Virrey del Pino, una discusión cargada de violencia se dio entre un automovilista y un chofer de la línea 401 de Moreno, deteniendo el tránsito y requiriendo la intervención policial para calmar los ánimos.

La acalorada pelea ocurrida este jueves por la tarde en pleno centro de Moreno se hizo viral en las redes sociales gracias a que las personas que estaban alrededor comenzaron a filmar la situación, pudiendo registrar el momento en que el conductor del vehículo particular lanzó una repudiable frase vinculada al asesinato de Daniel Barrientos.

El cruce entre ambos comenzó luego de que el automovilista le reclamara al colectivero que le había chocado su auto, estando éste estacionado, y que luego de hacerlo se había querido escapar para no ser enfrentado. "Si subo te mato", disparó en medio de su enojo, a lo que el chofer de la 401 respondió negando lo que se le señalaba.

"Estás en pedo, sos un pelotudo, le pegaste al auto que está estacionado. Y encima me lo negás. No me lo negués, pelotudo. Bajate", fueron las duras palabras con las que el conductor continuó su reclamo.