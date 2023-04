Un ciudadano tailandés ganó la Lotería gracias a los números que le proporcionó ChatGPT, un chat basado en Inteligencia Artificial.

Patthawikorn Boonin acaparó la atención de los medios de todo el mundo al conocerse que ganó la Lotería del Gobierno de Tailandia gracias al ChatGPT. El sistema de chat basado en un modelo de lenguaje generado por Inteligencia Artificial le proporcionó los números ganadores.

Según informó el medio local The Thaiger, se llevó 2.000 baht, que corresponden a unos 54 euros aproximadamente. Boonin fue el encargado de dar la noticia a través de su perfil en Facebook y reveló cuáles fueron los números jugados: 57, 27, 29 y 99. Éste último fue el ganador y coincidió con uno de los que había sido generado por ChatGPT.

El ChatGPT le dio el número ganador. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic).Por: REUTERS



El apostador dio una entrevista a un medio local, luego de conocerse la noticia y explicó cómo eligió los números que jugaría. En un principio, le preguntó al chat que le dijera los número ganadores de la Lotería, a lo que el chat le contestó que era algo “impredecible y una cuestión de suerte”. No solo se negó, en un primer momento, a darle los resultados sino que le aconsejó que dejara de obsesionarse con el juego y saliera a hacer ejercicio.

Sin embargo, Boonin insistió y volvió a consultarle sobre los números pero en esta oportunidad fue más preciso y le preguntó por los números ganadores de los últimos diez años. De esa manera, el hombre consiguió el número ganador y se quedó con el premio.

Su publicación en Facebook recibió muchos comentarios. Algunos se sorprendieron con los resultados, mientras que otros más escépticos señalaron que fue una cuestión de suerte el hecho de que los números coincidieran con el boleto ganador de la Lotería.

Borracho, rompió y robó el pulgar de un guerrero de terracota de 2.000 años: “Cómo pude ser tan estúpido”



Puede ir a la cárcel y ser multado con miles de dólares tras ser declarado culpable.

Pasaron cinco años del insólito incidente, y Michael Rohana admitió su culpabilidad en el juicio por romper y robar el pulgar de una obra de arte antigua durante un evento nocturno en el Instituto Franklin, Filadelfia.

The Cavalryman en “Terracotta Warriors of the First Emperor” fue rota cuando Rohana asistió borracho a la velada en 2017, pero se salvó de pasar décadas tras las rejas ya que habían pedido 30 años de prisión.

La fiesta navideña concluyó con la escultura original de China vandalizada, y se enfrenta a la sentencia máxima de 20 mil dólares y hasta dos años de cárcel. El primer juicio fue nulo cuando el jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre el veredicto, y el segundo se retrasó debido al Covid-19.

La exposición del Instituto Franklin, “Guerreros de terracota del primer emperador “, organizada con el Pacific Science Center de Seattle, presentó 10 estatuas de guerreros de tamaño natural del Ejército de terracota enterrados en la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Trabajadores rurales descubrieron en 1970 una tumba con unos 8.000 soldados del 210 al 209 a. C..

Se sacó una selfie, rompió y se llevó el pulgar de una escultura milenaria

Michael Rohana tenía solo 24 años cuando asistió a una fiesta nocturna el 21 de diciembre de 2017. En el evento, deambuló por las galerías del museo que estaban abiertas y se deslizó por la cuerda que bloqueaba la entrada para ingresar a la exposición.

La videovigilancia lo vio posando para una selfie con un brazo alrededor de una escultura de 2.000 años de antigüedad conocida como The Cavalryman, asegurada en $4,5 millones de dólares. Mientras se alejaba, Rohana pareció romper algo de la mano izquierda de la figura y colocarlo en su bolsillo.

No fue hasta el 8 de enero que el Instituto Franklin notó que faltaba el pulgar de la estatua. Al ver las imágenes de seguridad, combinadas con los registros de las tarjetas de crédito de los invitados que compraron boletos para el evento, permitió que una investigación del FBI señalara al culpable.

Incluso, Rohana había compartido una imagen del pulgar de terracota en Snapchat. Cuando un agente del FBI llegó a su casa un año después, confesó de inmediato su crimen y devolvió el dedo robado.

“Cada vez que veo este video, trato de descifrar qué estaba pasando por mi mente. No sé cómo pude haber sido tan estúpido”, dijo en el juicio.