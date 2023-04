Fin de semana largo: Alivio en la guardia de los hospitales

Tucumán ya superó los 10.000 casos de dengue y esta semana que finaliza ha sido insoportable por la cantidad de pacientes con síntomas que se han presentado en las guardias. En el hospital Centro de Salud afirman que han tenido cerca de 700 personas diarias.

La mayoría de los afectados llegan deshidratados debido a la fiebre que portan por la enfermedad. Es por eso que se ha tenido que habilitar una sala especial de hidratación, según confirmó la doctora Gabriela Ferreira a Los Primeros.

“Es muy importante la hidratación y la medicación debe ser solamente con paracetamol”

Así lo afirmó el responsable de la cartera Sanitaria, Luis Medina Ruiz refiriéndose a las recomendaciones frente a la epidemia de dengue.

“Seguimos con muchas consultas, pero están controladas, lo que nosotros queremos es que el paciente que lo requiera por razones de urgencia, por su característica clínica, sea atendido inmediatamente y luego que los demás pacientes no tengan que esperar y así que estamos acondicionando las salas de espera, y las salas para que el paciente sea atendido, se le haga el laboratorio que corresponde y si necesita hidratación que lo haga. Los casos siguen estables, no están es aumento significativamente, sino que sigue estable. Ya hemos superado los 10.000 casos, pero el lunes tenemos en la sala de situación veremos y es probable que la cantidad de casos vaya a seguir aumentando porque hay posibilidades de contagio por los mosquitos, porque los pacientes han sido picados y después aparece el cuadro dos o tres días después, pero la cantidad de casos en realidad no es significativa en el sentido de que tenemos que estar mirando día a día, que los pacientes sean atendido adecuadamente y aquellos que tengan características clínicas leves, se garanticen la hidratación”.

La situación en el hospital del Este