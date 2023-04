Dengue: paracetamol e hidratación, claves del tratamiento.

Desde Salud advierten que el paciente no debe tomar diclofenac, aspirina, dipirona o ibuprofeno porque son medicamentos que actúan sobre la coagulación.

Al hablar de las recomendaciones frente a la epidemia de dengue, el ministro de Salud Pública de Tucumán, Luis Medina Ruiz, resaltó que es muy importante la hidratación y la medicación debe ser solamente con paracetamol.

“Seguimos con muchas consultas, pero están controladas, lo que nosotros queremos es que el paciente que lo requiera por razones de urgencia, por su característica clínica, sea atendido inmediatamente y luego que los demás pacientes no tengan que esperar y así que estamos acondicionando las salas de espera, y las salas para que el paciente sea atendido, se le haga el laboratorio que corresponde y si necesita hidratación que lo haga. Los casos siguen estables, no están es aumento significativamente, sino que sigue estable. Ya hemos superado los 10.000 casos, pero el lunes tenemos en la sala de situación veremos y es probable que la cantidad de casos vaya a seguir aumentando porque hay posibilidades de contagio por los mosquitos, porque los pacientes han sido picados y después aparece el cuadro dos o tres días después, pero la cantidad de casos en realidad no es significativa en el sentido de que tenemos que estar mirando día a día, que los pacientes sean atendido adecuadamente y aquellos que tengan características clínicas leves, se garanticen la hidratación”.

Y agregó: “Acá el tema es, cuando se genera una epidemia es procurar una buena hidratación, los pacientes que tengan altos riesgos ya sea porque tienen una enfermedad de base, deben hacer una consulta y a todos los pacientes prácticamente le estamos haciendo un laboratorio para ver cómo están sus glóbulos rojos, blancos y sus plaquetas que es algo fundamental”.

Los medicamentos que no deben tomarse

Siguiendo esta línea el funcionario destacó que si una persona que ha estado deshidratada por algún tiempo debe hacer un laboratorio para conocer su función renal. “Es muy importante, la hidratación y con respecto a la medicación solamente paracetamol, si hay fiebre además del paracetamol, es bueno que se tome un baño tibio, paños fríos en la cabeza y mucha hidratación, si tomamos dos litros de agua tiene que ser acompañado por un litro de sales de hidratación oral, es un sobrecito que lo pueden conseguir en cualquiera de nuestros CAPS o hospitales y por supuesto una consulta médica si es que veo que estoy disminuyendo la cantidad de orina o si hay algún sangrado en las encías o si hay algún hematoma. No automedicarse con diclofenac, aspirina, dipirona o ibuprofeno porque son medicamentos que actúan sobre la coagulación y pueden transformar este cuadro, en algo grave que complique la coagulación”, finalizó.

