El 10% de los habitantes de un pueblo está con dengue

Cerca de cumplirse dos meses de la confirmación del primer caso de dengue en el municipio de General Güemes, se estima que el 10% de la población se vio afectada por la enfermedad. Traducidos en números, el brote, declarado 11 días después del primer caso, afectó la salud de 3.500 a 4.000 personas, triplicando la cantidad de afectados en la primera epidemia que tuvo lugar en 2015. La enfermedad avanzó muy rápido, superando la capacidad operativa del hospital Joaquín Castellanos, al igual que la capacidad de bloqueos que podían realizar agentes de Control de Vectores.

Saber cómo se encontraba preparada la ciudad de Güemes, en un sentido socioambiental, para controlar la posible llegada de la enfermedad, fue un trabajo previo que se realizó desde el hospital zonal, implementado el plan LIRA, consistente en el levantamiento de muestras en forma sectorizada, especialmente en los barrios de mayor riesgo. Los resultados fueron óptimos. La presencia del mosquito fue muy baja. En base a esos resultados se podía inferir que ningún caso de tipo importado representaría un riesgo.

Sin embargo, desde el hospital desconfiaron de los resultados obtenidos, debido a la llegada tardía de las lluvias. Sin lluvias, los huevos no eclosionan y los mosquitos se mantienen ocultos, lo que da una falsa sensación de seguridad, arrojando valores erróneos. "Nos pareció que los valores obtenidos no eran correctos; no había mosquitos porque no había lluvias, por lo tanto nos mantuvimos alertas sobre los casos importados que podrían ingresar, debido a que muchas familias güemenses se desplazan continuamente hacia zonas de frontera con Bolivia, donde esta enfermedad ya estaba haciendo estragos", declaró Leandro Abaroa. Estas predicciones fueron acertadas. Con las lluvias aparecieron las larvas y luego los mosquitos.

Solo restaba esperar que una persona se contagiara en alguna zona de riesgo, trajera el dengue en su sangre, contagiara a los mosquitos locales, para iniciar el camino hacia el brote, algo que ocurrió a mediados de febrero. Los cambios de temperatura registrados en la última semana, con descensos bastantes aliviadores, a pesar de la continuidad de las lluvias, generó una baja de presencia de pacientes en la guardia del hospital. "Por suerte, vemos que los casos están disminuyendo. No podemos decir que el problema esté llegando a su final, pero por lo menos tuvimos una semana un poco más tranquila que las anteriores, donde todo se vio saturado. Otro punto favorable que podemos rescatar es que los casos graves fueron pocos, solo registramos tres fallecimientos, existen otros posibles casos, pero no pudieron ser determinados fehacientemente", manifestó.

