Misteriosa desaparición de dos jóvenes: búsqueda desesperada

Agostina Lazarte tiene 20 años y está desaparecida desde el pasado martes por la noche. Salió de su casa de Banda del Río Salí (barrio Fátima), posiblemente con destino a la provincia de La Rioja, donde le habían ofrecido trabajo. Los familiares están desesperados, perdieron contacto con ella y no saben nada desde entonces.

No iba sola, estaba acompañada por Florencia Segura (24), una amiga.

"No sabemos dónde está. Nos llegaron mensajes de audio diciendo que ella se encuentra bien pero son otras personas las que hablan, no es ella ni su amiga. Estamos desconcertados", afirmó José, hermano de Agostina.

Según afirma la familia, la madre fue a despertarla el martes y ella ya no estaba. Había subido a sus redes sociales un posteo que dice "voy camino a La Rioja", con una foto en un descampado. "No sabemos si está en La Rioja", dice el hermano. Otra gente nos dice que se fue a Rosario de la Frontera.

"Ella nos decía que quería ir a trabajar. Nosotros le dijimos que no. Después conoció a esta chica (Florencia) y desapareció de un día para el otro. La llamé pero no me atiende. El teléfono está prendido porque aparece 'En Línea'", afirmó su madre.

El presunto trabajo

A Agostina le habían dicho que viajaría a La Rioja a vender ropa. Florencia o otra mujer "Pato", se dedican a eso. Es más, estiman que la supuesta dueña del local de indumentaria viajó con ellas. Esto también se lo habrían ofrecido a otras jóvenes que no aceptaron la propuesta. El local está ubicado en la zona de El Bajo.

Amenazas

"Nos mandan mensajes y nos dicen que están bien pero no es ella quien habla. Lo hacen para que levantemos todo. Me amenazaron por Facebook, Instagram, Whatsapp, por llamadas. Me dicen que borre todo porque vamos a tener problemas legales", aseguró José.

Las denuncias del caso fueron radicada en la policía y en la Fundación María de Los Ángeles. Además, fue notificada la policía de la provincia de La Rioja.