La prioridad de Masso serán los jóvenes y el consumo problemático

El legislador Federico Masso, en el marco de su campaña a Gobernador por el Frente Amplio por Tucumán (FAT) y Libres del Sur visitó el comedor María Reina en El Manantial donde estuvo acompañado por la candidata a delegada comunal Rosa Ledesma y por la tarde, recorrió La Costanera donde dialogó con vecinos y vecinas.

En su recorrida estuvo acompañado por Florencia Guerra, candidata a Vicegobernadora; José Vera, candidato a Intendente por la Capital; Gastón Gómez, Secretario de Bloque Legislativo de Libres del Sur y Lucas Gómez, Responsable Territorial de Libres del Sur.

En este contexto el legislador provincial expresó que "continuamos nuestra recorridas por la provincia poniendo la cara y el oído a los tucumanos y tucumanas. Estamos muy contentos de ver el afecto que nos muestran los vecinos que realmente encuentran en nosotros una práctica política distinta".

"Hemos querido venir a La Costanera en un día como hoy porque nuestro comedor y merendero lleva el nombre de Melitón Chávez, un sacerdote que dejó la vida por los que menos tienen, pero sobre todo por los jóvenes y niños que atraviesan el consumo problemático", añadió el parlamentario.

En este sentido, habló de su compromiso en la lucha contra el consumo problemático de sustancias. "Sobre todo, venimos a renovar nuestro compromiso ante tantas madres que sufren la dura realidad de tener a un hijo, un sobrino o un hermano bajo la problemática del consumo. En nuestra gestión las políticas públicas para recuperar a los niños y jóvenes del consumo problemático van a ser prioridad", señaló Masso.

Advirtió además, que "el consumo problemático no solo se termina persiguiendo al narcomenudeo, sino que necesitamos una presencia total del Estado con tres ministerios fuertes, que son los Ministerios de Salud, Educación y Desarrollo Social".

Por otra parte, el legislador de Libres del Sur señaló que "también hemos venido a darle un mensaje de esperanza a los vecinos y vecinas de que se puede vivir en un Tucumán distinto. Un Tucumán donde no sea un lujo tener trabajo, un plato de comida, un baño, acceso al agua, a las cloacas o tener una vivienda digna. Nosotros tenemos un programa de gobierno, con propuestas concretas para que el cumplimiento de todos los derechos que están consagrados en la Constitución sean una realidad y no un lujo. Utilizando al Estado con políticas que lleguen a la gente podemos devolverle la esperanza a tantos tucumanos que no la pasan bien".

Para finalizar el candidato a Gobernador por el FAT y Libres del Sur manifestó que "este Tucumán distinto va a venir de la mano de los hombres y mujeres que hoy somos parte del Frente Amplio por Tucumán y Libres del Sur, porque nosotros podemos venir aquí y caminar tranquilamente, no como aquellos que vienen cada 4 años con mentiras subestimando a la gente y queriendo comprar su voluntad. Al Tucumán que nos merecemos lo vamos a construir terminando con esta dirigencia política que cree que todo se compra. Sabemos que este 14 de mayo van a ser más los vecinos que nos elijan; porque creemos que somos más los tucumanos y tucumanas que nos merecemos vivir mejor y volver a ser ese Jardín de la República".