En unos días se cumplirán cuatro meses de la consagración de la Selección Argentina en la Copa del Mundo y, por más ridículo que parezca, temas como el gesto de Emiliano Martínez con el trofeo siguen dando que hablar del otro lado del charco. Esta vez fue el mismísimo Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, quien habló sin filtro del arquero.

En primer lugar, se refirió a las cargadas del Dibu hacia Mbappé en los festejos del título: "Si ves cómo reaccionó durante los penales... No puedo entender que se burle de él, lo de la marioneta y cosas así. Eso no es deportividad, fue primitivo y no me gustó" sentenció.

El mandamás esloveno no tuvo dudas para catalogar como "una cosa repugnante" el gesto de Martínez cuando le dieron el premio de mejor arquero del Mundial. "Eso no se hace. ¡Ganaste la Copa del Mundo! Demuestra algo de grandeza, demuestra que no eres un primitivo. Puedes ser un arquero perfecto, pero si no eres buena persona...". ¡Indignadísimo!

La crítica y admiración hacia Messi

El reciente Presidente de la UEFA considera que Messi debería haber llamado la atención a su compañero, Emiliano Martínez. Estas declaraciones han sido recogidas del libro "Messiánico", de Sebastián Fest y Alexandre Juillard, donde el presidente de la UEFA afirma que "Messi debería haber dicho algo, decirle que dejara de hacer eso, que mostrara algo de respeto".

En ese pasaje del libro, Ceferin expresa su admiración por el fútbol desplegado por Messi en la última Copa del Mundo y afirma que "sin él, Argentina no hubiera llegado ni siquiera a cuartos de final".

"Cuando no sabes qué hacer en la cancha, le pasas la pelota a Messi. Yo estaba seguro de que la final, que fue fantástica, estaba terminada, de que la copa ya era de Messi. Y al final fue merecido, Argentina fue mejor que Francia", resume.

