Luego de haber estado juntos durante el verano en Punta del Este aunque sin hacer nunca una presentación formal, Zaira Nara y Facundo Pieres se separaron tras cuatro meses de relación. Lo confirmó la hermana de Wanda Nara en una entrevista con Intrusos (América).

“Aparecieron muy lindos proyectos pero estoy haciendo muchas cosas, muchas otras cosas que no me da el tiempo... Además soy mamá y priorizo mucho estar con mis hijos. La tele te roba mucho tiempo, así que estoy esperando un proyecto que sea más corto o que se pueda adaptar un poco más a mi vida...”, le dijo Zaira al notero Rafa Juli acerca de por qué no está en televisión en la actualidad.

“¿Y cuándo se viene el blanqueo? ¿Cuándo vas a venir a una fiesta como esta del bracete de tu novio?”, le apuntó el cronista, refiriéndose al polista. “Yo nunca fui acompañada a las fiestas. Me parece como que este es mi ambiente y vengo con mis amigas y con mis compañeros de trabajo. Ya somos bastantes. No soy mucho de mezclar. Además, no tengo nada que blanquear. Estoy muy tranquila”, dijo la hija de Andrés Nara de manera elusiva.

En este punto, el periodista le consultó de manera directa: “¿Estás solita?”. “Estoy sola. La verdad que estoy muy tranquila”, respondió Zaira sin vueltas. Y agregó: “No estoy a la espera de ninguna invitación a nada. Estoy en un momento de mi vida de disfrutar del estar acá”.

“Siempre fui muy de proyectar, de armar, de organizar. Soy muy ordenada. Ahora quiero disfrutar el momento”, dijo para dar por finalizada con las cuestiones de su corazón.

Su reencuentro con su ex marido

Días atrás, Zaira fue noticia por haberse reencontrado con su exmarido Jakob Von Plessen. Fue en el cumpleaños de 7 de Malaika, la primera hija que tuvieron juntos. Para esta ocasión tan especial sus padres le organizaron a la pequeña una hermosa celebración en la que estuvieron presentes familiares, amigos y seres queridos.

En las redes sociales se pudo ver imágenes del cumpleaños que se celebró en el jardín de la casa de la conductora y modelo. Para la decoración se inspiraron en la temática de sirenas y eligieron colores en tonos pasteles para los globos y los diferentes adornos.

Más allá de que ya no son pareja desde el año pasado, Zaira y Jakob tienen un buen vínculo y no tuvieron problemas en posar juntos frente a las cámaras con sus hijos, Malaika y Viggo. También participaron Valentino, Constantino y Benedicto López, los hijos de Wanda Nara y Maxi López que a partir de este año se instalaron en Buenos Aires.

Cabe recordar que la conductora había anunciado su separación definitiva del padre de sus hijos en septiembre de 2022. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó en un comunicado.

Los rumores de crisis en la pareja comenzaron en 2021, más precisamente cuando estalló lo que muchos denominaron “Wandagate”, el escándalo por el que su hermana mayor había señalado a Eugenia La China Suárez como tercera en discordia en su matrimonio con Mauro Icardi. En ese entonces, había trascendido que Jacok habría sido quien encubrió al jugador para que pudiera concretar un encuentro con la actriz, mientras las hermanas Nara disfrutaban de La Semana de la Moda en Milán. Este episodio marcó el final de la pareja.

Fuente: Infobae