Sergio Berni afirmó que identificaron a más atacantes

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, afirmó este domingo que además de los dos choferes detenidos por haberlo agredido en la protesta por el crimen del colectivero Daniel Barrientos hay "identificadas unas cuantas más" personas, y sostuvo que "lo importante" es dar respuesta a los reclamos del sector de transporte de pasajeros ante los hechos de inseguridad.

"Obviamente esa una causa en la que actuó de oficio el fiscal, y como dije, más allá de dos personas, nosotros tenemos identificadas unas cuantas más", señaló el ministro bonaerense al ser consultado por la orden que dictó el fiscal Carlos Rolero para apresar, en la madrugada, a dos de sus agresores.

El funcionario brindó declaraciones a la prensa antes de reunirse en Puente 12, en Ezeiza, con colectiveros y delegados sindicales, luego del primer encuentro llevado a cabo el lunes para avanzar con la puesta en marcha de "un monitoreo" con cámaras de seguridad en los colectivos que transitan en la provincia de Buenos Aires.

Berni destacó como muy "importante" el encuentro para "poder dar respuesta" a los reclamos de ese sector.

Precisamente el fiscal Rolero dijo a TN que "primero se identificaron las personas que ejercieron violencia directa sobre el ministro y luego se estableció quienes habían participado de las situaciones de violencia" en los alrededores durante la protesta de colectiveros por el asesinato del chofer Daniel Barrientos, el lunes pasado.

Cristina



En tanto, este domingo, Cristina Fernández de Kirchner se refirió al cinematográfico operativo con el que la Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense detuvieron a Jorge Oscar Galiano, uno de los agresores del ministro bonaerense.

"Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dio al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?", escribió en su cuenta de Twitter la vicepresidenta.

Además, aseguró que "alguien me escribe… textual: 'Al copito que quiso matar a CFK lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a Berni'. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió".