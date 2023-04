Desde hace algunos días empezaron a circular rumores de una crisis entre la China Suárez y Rusherking. Finalmente, la actriz anunció la separación a través de un desgarrador mensaje que compartió en su cuenta de Instagram antes de la medianoche del jueves y, minutos después, el cantante confirmó la noticia.



“Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y nos quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”, escribió el músico en una historia.

Con esas palabras, el intérprete de “Perfecta” dejó en claro que la relación llegó a su fin y le puso fin a las versiones de que el inesperado posteo de la ex Casi Ángeles estaba vinculado a la promoción de una canción.



El posteo con el que Rusherking confirmó su separación de la China Suárez. (Foto: Instagram / rusherking)



Cómo había anunciado la China Suárez su separación de Rusherking



“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, publicó la China Suárez en un posteo que tuvo gran repercusión en las redes.

El posteo entristeció a los seguidores de la pareja que vivieron su historia como una película de amor y no se esperaban este desenlace. “Es la primera vez que pone algo así después de una ruptura, ¿qué habrá pasado?”, “Chinita, no queremos que sufras”, “no quería creerlo, espero que lo transiten de la mejor manera posible”, y “qué pena que no haya funcionado una pareja tan bonita”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron en el muro de la actriz.

Previamente, ella había compartido un video que muchos de sus seguidores interpretaron como una señal de la ruptura amorosa. “¿Después? No hay después. Después las cosas se enfrían y después tus intereses cambian; después las personas cambian, después las personas envejecen y después ya se te pasaron las oportunidades”, se escucha decir a una persona en una charla motivacional que la madre de Amancio, Rufina y Magnolia subió a sus historias.

Por qué se había instalado la versión de una crisis entre la China Suárez y Rusherking

Las especulaciones de una crisis entre la China Suárez y Rusherking empezaron a partir de una teoría que compartió la periodista Juariu en sus redes sociales. Mediante dos capturas de fotos de la actriz la influencer detectó que en la casa de la ex ATAV faltarían las gorras que le pertenecerían al músico.

"¿Antes tenía ahí las gorras de Rusher?", se preguntó la periodista al comparar una foto antigua de la China con otra de la actualidad. (Foto: Captura Instagram / juariu).

Además, él había compartido un video con la frase “te di todo, pero no te alcanzó, lo peor es que el que sufre soy yo”. Si bien se trató de una estrofa perteneciente a una canción que él realizó junto a Yami Safdie, todos especularon con una separación.

Luego, el cantante alimentó la incertidumbre cuando lanzó en su cuenta de Twitter: “¿Acaso no tenemos espacio para cometer errores?”. Y, a continuación, citó una frase de “De Nada”, uno de sus últimos lanzamientos musicales: “Tú juegas con uno y después pasas al siguiente”.