CFK comparó el atentado en su contra con el colectivero asesinado

“Tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió”, afirmó la vicepresidente de la Nación. También criticó el operativo de arresto de los dos choferes.

Cristina Kirchner se refirió públicamente por primera vez al crimen de Pedro Barrientos, el colectivero que murió tras ser baleado cuando estaba manejando una unidad de la línea 620, en La Matanza, provincia de Buenos Aires.

La Vicepresidenta criticó el operativo para detener a los compañeros del chofer que agredieron a Sergio Berni, pero luego realizó una comparación entre el asesinato de Barrientos y el atentado en su contra en septiembre del 2022.

“Alguien me escribe… textual: ‘Al copito que quiso matar a cfk lo trataron mejor que a un colectivero que le metió una piña a berni (sic)’. Claro que lo trataron mejor: lo detuvieron los militantes no la policía y yo tuve la suerte que no tuvo Barrientos, la bala no salió”, publicó la ex presidenta en sus redes sociales.

La publicación