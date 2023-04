"Tucumán sigue inmersa en un mar de calamidades, no llegamos a recuperarnos de los más de 4.000 muertos por el covid que ya tenemos los hospitales colapsados por el dengue", apuntó el candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, Germán Alfaro.

"Un mosquito revela la ineptitud de un gobierno", lanzó en medio de una epidemia de dengue que ya lleva más de 10.000 casos confirmados en la provincia, lo que la convierte en la más afectada del país.

Y continuó: “Tener más de 10.000 casos de una enfermedad que nos tiene en jaque desde hace años, habla de una falta de previsión del gobierno que es indignante. No nos sorprende de un gobierno que no tiene nada de gestión, que se le caen los puentes y no los repara y que a todas luces no les interesa la vida de los tucumanos”.

Sistema de salud saturado

Según Alfaro, en la provincia “los médicos no dan abasto y muchos contagiados se vuelven a sus casas sin que los atiendan”. Luego, apuntó contra el gobernador y exf uncionarios: “Lo que sorprende es que todos los médicos del gobierno terminan siendo candidatos, se autoperciben exitosos en su gestión cuando lo único que hacen es falsificar los números en las estadísticas para que los medios no se escandalicen y no terminemos siendo noticia nacional”.

Por último, sostuvo: “somos la provincia con más casos, somos la provincia con más muertos por dengue y, lo peor de todo, somos la provincia con más médicos candidatos. Los tucumanos no nos merecemos esto. Podemos cambiarlo, podemos vivir mejor”.

FUENTE: La Gaceta