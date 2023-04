Alerta de la OMS: dengue, chikungunya y zika, en ascenso

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el cambio climático está contribuyendo al aumento en la circulación de los mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue, chikungunya y zika en países de Sudamérica y en el sur de Europa. Esta situación se ha vuelto preocupante, ya que el número de casos ha aumentado de forma exponencial en los últimos años.

Cambio climático y propagación de mosquitos

Según Raman Velayudhan, coordinador de la iniciativa de la OMS sobre el dengue y los arbovirus, el cambio climático ha tenido un papel clave en la propagación de estos mosquitos vectores. Las condiciones climáticas más cálidas y húmedas son propicias para el desarrollo y reproducción de los mosquitos, lo que facilita su expansión geográfica.

Crecimiento en el número de casos

El dengue, que es endémico en 100 países, podría afectar a otros 29. El número de casos de dengue ha aumentado drásticamente, pasando de medio millón en 2000 a 5,2 millones en 2019. La OMS también ha observado un incremento en los casos de chikungunya en países como Paraguay, Perú, Brasil y Argentina, aunque ha registrado un descenso en el número de casos de zika.

Alerta para el sur de Europa

Diana Rojas, responsable técnica de zika y chikunguña y codirectora de la iniciativa mundial sobre arbovirus de la OMS, señaló que el aumento de casos en los países latinoamericanos podría servir de aviso para los países más meridionales de Europa, como España, Francia, Italia, Grecia o Croacia. Estos países deben tomar precauciones y medidas para prevenir la propagación de estas enfermedades transmitidas por mosquitos.

Prevención y control del dengue

El dengue es una infección viral que se transmite al ser humano a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, que es el vector de la enfermedad. Es fundamental implementar estrategias de prevención y control, como la eliminación de criaderos de mosquitos, el uso de repelentes y la promoción de la educación en salud para reducir el riesgo de transmisión de estas enfermedades.

En Tucumán habría cerca de 100 mil casos de Dengue

“En mis más de 20 años de carrera médica en hospitales, no había visto tanta cantidad de consultas, sobre todo, en las guardas de pacientes febriles”, expresó ayer la directora del hospital Centro de Salud, Liliana Gordillo. Hay centros asistenciales que atienden hasta 200 pacientes por día. Quienes viven en los barrios más afectados por la epidemia cuentan que los contagios aparecen en todas las casas. Y cuestionan la cantidad de enfermos que reporta semanalmente el Siprosa. Por ejemplo, según las cifras oficiales, en la última semana se notificaron 467 casos por día, lo cual parece bastante alejado de la realidad que cuentan los vecinos y algunos médicos.

¿Existe un subregistro de casos? ¿Cuántos tucumanos más se contagiaron de dengue aparte de los 9.600 que ya notificaron desde el Ministerio de Salud de la Provincia? Como todo subregistro, según las autoridades, no es fácil hacer estimaciones. Hay una importante cantidad de pacientes que no va a la consulta porque tiene síntomas leves o porque directamente no tiene síntomas de la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti.

Giselle Rodríguez, investigadora del Instituto Superior de Entomología del Instituto Lillo, destaca que aproximadamente el 75 % de los enfermos son asintomáticos. Algunos epidemiólogos hacen esta estimación: hay que multiplicar por 10 cada caso que se notifica. Ese cálculo nos daría que en Tucumán hay 96.000 infectados con dengue este año.

La directora de Epidemiología, Romina Cuezzo, admite que hay un número desconocido de casos, pero asegura que esto es algo esperable en el contexto de la gran epidemia que tiene Tucumán.

"El número de casos notificados corresponde a los detectados a través de la vigilancia epidemiológica, a partir de pacientes asistidos principalmente en efectores de salud públicos. Esta estrategia de vigilancia se aplica a otras Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENOS)", dijo la funcionaria.

Consultada sobre si hay un subregistro, respondió que "en contexto de una epidemia de gran impacto no es posible tener el registro total de los casos. Sin embargo, en la provincia se realiza una búsqueda activa, para contabilizar el mayor número de casos posibles (considerando casos confirmados por laboratorio y nexo epidemiológico).

Además indicó que "si bien no es posible contar con el número total, el monitoreo permanente de las notificaciones permite evaluar el avance de una epidemia en el tiempo en base a la evaluación de la curva epidémica, el impacto en diferentes regiones y los grupos poblacionales más afectados. Este registro nos permite, además, comparar con otros momentos epidémicos y otras regiones con circulación de la enfermedad.

En relación a los decesos por Dengue, la doctora Cuezzo indicó que "actualmente se notificaron cuatro fallecidos a causa de dengue. Ante cada caso sospechoso de muerte, se realiza un análisis de datos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Considerando esto, otros pacientes que fueron analizados no reúnen criterios para asumir que la muerte fue a causa de esta patología".