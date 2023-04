Zaira Nara confirmó su separación de Facundo Pieres

Lo que comenzó como uno de los romances más mediáticos y polémicos del año en las playas de Punta del Este, hoy vuelve a ser noticia: Zaira Nara sorprendió al confirmar su separación de Facundo Pieres, después de apenas cuatro meses de relación.

Soltera codiciada

En medio de un elegante evento al que fue invitada, la hermana de Wanda Nara se sinceró con Rafa Juli, notero de Intrusos (América). El cronista le preguntó a la mediática por qué acudía sin su novio a la fiesta y ella respondió: “Yo nunca fui acompañada. Este es mi ambiente. No soy de mezclar”. Ante su contestación, Rafa subió la apuesta y le consultó si seguía en pareja, pero no esperó la respuesta de Zaira: “Estoy sola. Estoy muy tranquila”.

Ante la sorpresa del periodista, la modelo explicó su situación actual para dar mayor contexto a su respuesta: “No estoy a la espera de ninguna invitación a nada. Estoy en un momento de mi vida de disfrutar del estar acá. Siempre fui muy de proyectar, de armar, de organizar. Soy muy ordenada. Ahora quiero disfrutar el momento”.

Por el momento, la conductora parece más enfocada en concretar algunos proyectos adaptados a su estilo de vida, en el que prioriza mayor tiempo de calidad con sus dos hijos. En este punto de su vida, Zaira pareció encontrar cierto equilibrio, aunque ahora se encuentre sin pareja.

Zaira Nara, incómoda cuando le preguntaron sobre su romance con Facundo Pieres: “Solo rindo cuentas a la AFIP”

Hace meses que se confirmó el romance de Zaira Nara y Facundo Pieres. A pesar de que se los vio juntos en más de una oportunidad, la modelo se resiste a ponerle un título a la relación y en las últimas horas se mostró molesta cuando le preguntaron por qué no quería “blanquear” el noviazgo.

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), la hermana de Zaira remarcó que no quiere hablar con su vida privada y aprovechó para desmentir la versión de que el polista le hizo un costoso regalo de la joyería Tiffany. “Si me gusta un anillo, me lo compro yo. No necesito que me lo compre nadie”, remarcó.

Luego, ante la insistencia del cronista, volvió a insistir en que no tiene ningún interés en oficializar su relación. “A los únicos que les rindo cuenta son a mis hijos y a la AFIP, porque soy una persona muy prolija, y te diría que a nadie más”, indicó.