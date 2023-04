Habló el hombre que viajó junto a Jey Mammon en el avión

Luego de dar una entrevista con Ulises Jaitt, este miércoles por la noche Juan Martín Rago, más conocido como Jey Mammon, fue al aeropuerto internacional de Ezeiza para abandonar el país en medio de la denuncia por presunto abuso sexual que Lucas Benvenuto hizo en su contra.

“Necesito relajar la cabeza y descansar un poco”, dijo el conductor a las cámaras de LAM (América) antes de embarcarse en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Madrid, España. “Me ves así, solo, frente a toda la gente. ¿Me ves con miedo? No tengo más nada que decir. Ya hablé y dije lo que tenía que decir, di las notas que tenía que dar. No tengo nada que decir”, agregó.

En las redes sociales aparecieron fotos de Jey Mammon arriba del avión rumbo a España. Quien las publicó fue Carlos Garmendia, un pasajero que compartió el mismo vuelo y decidió mostrar que viajaba a su lado. “Jey Mammon viajaba en el asiento 5H y yo en el asiento 5G”, aseguró el hombre en una charla telefónica con Intrusos (América).

“Me dijo tímidamente: ‘Hola’. Yo le respondí de manera gélida”, dijo Garmendia. Luego, agregó: “No hablamos durante toda la noche, hasta que hoy a la mañana me increpó por la foto que le había sacado. Él le dijo a la azafata: ‘No sé quien me sacó fotos’. Entonces le respondí: ‘Yo fui uno’. Algunas personas le sacaban fotos y pasaban dos o tres veces. Mi única preocupación era que pensaran que yo era el acompañante de Jey”.

Carlos señaló que el presentador se durmió toda la noche y no se levantó nunca para ir al baño, incluso casi se pierde la cena porque estaba durmiendo. “Le pidió a la azafata para que le trajera la comida. No tomó alcohol, solo Coca Light”, manifestó. También relató que Jey estuvo mirando en su celular la nota que le hicieron en LAM minutos antes de subirse al avión.

“Durante toda la noche tuvo la actitud de topo escondido y a la mañana tuvo otro carácter y cuando vio la foto ahí se puso furioso, preguntó quién le había sacado la foto. Estaba enojado y decía que no lo habían echado del país sino que él estaba harto de todos nosotros”, afirmó Garmendia.

“Jey decía ‘a mí no me importa nada, que hagan lo que quieran. Es cuestión de tiempo, es un aprendizaje. Daba clase como si fuera un gurú”, manifestó el hombre. Cuando le preguntaron qué pensaba del músico, Carlos contestó: “Me pareció un tipo que había empezado de abajo, pero yo soy muy católico y él atacaba a la iglesia pese a haber sido maestro de catequesis”.

Por último, Garmendia hizo una reflexión: “Jey tiene un grave problema, pero si no hay un arrepentimiento nunca se va a curar. Él piensa que es algo que le pasó pero no está arrepentido. Él puede conseguir el perdón pero solo si se arrepiente”. En el final, aseguró que cuando llegaron a España lo perdió de vista ya que el conductor salió por el lado de quienes tienen pasaportes europeos.

Llegada complicada

En Madrid, lo estaban esperando periodistas de LAM (América) y Socios del espectáculo (El Trece) que le preguntaron cómo se sentía. “Muy bien”, respondió el músico, con lentes transparentes, remera amarilla, campera de cuero y sin la gorra con la que lo habían fotografiado durante el vuelo.

Acá Jey tampoco quiso revelar cuánto tiempo pensaba quedarse en España, mientras salía del aeropuerto de Barajas y recibía el apoyo de una señora que se acercó especialmente para darle fuerzas. En tanto, a la requisitoria sobre un supuesto enojo con LAM, solo atinó a responder “Gracias”. Luego, la cronista lo consultó puntualmente por qué no había hablado con Ángel de Brito. “Porque no me la pidió”, respondió.

“¿Crées que vas a poder descansar?”, le preguntaron. “Si me dejan ustedes, sí”, replicó. “¿Vas a poder caminar mejor por la calle?”, insistieron, mientras el conductor buscaba la manera de llegar a un taxi. “¿Cómo te sentís ahora?”, continuaron las preguntas. “Un poco asediado, porque me vine a descansar un poquito y no me imaginé que me iban a esperar”, cerró.