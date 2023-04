En San Martín hablan de la recisión de contrato a jugadores

Existe una firma de código de conducta que puede terminar con la estadía de algunos futbolistas que no se comportaron profesionalmente en Ciudadela.

El mal momento de San Martín aún tiene más consecuencias, más allá de la salida del técnico Iván Delfino. Es que al DT le podrían seguir algunos jugadores ya que la directiva no descartó la recisión de los contratos debido a la falta de conducta.

"Todo aquel jugador que no haya tenido la conducta que merece San Martín de Tucumán, tendrá su consecuencia. Nosotros hicimos firmar por primera vez un código de conducta a los jugadores. (Por eso,) todo aquel que no cumpla con ello tiene un camino claro: la rescisión del contrato. Algún jugador sentirá el peso de no haber sido profesional como corresponde", expresó el presidente Rubén Moisello en La Gaceta.

El dirigente advirtió que se podrían dejar sin efecto contratos ante el bajo rendimiento futbolístico del equipo “santo” durante el torneo de la Primera Nacional. “Vamos a ver el domingo si era por el técnico o por los jugadores”, expresó.