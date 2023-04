El conductor aterrizó en España y no ocultó su malestar cuando fue abordado por el periodismo: “No imaginé que me iban a esperar”, dijo Mammon.

En la noche del miércoles, Jey Mammon confirmó el rumor que sobrevoló durante todo el día y se embarcó rumbo a España. El exconductor de La Peña de Morfi dejó el país dos semanas después de que tomara estado público la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por supuesto abuso sexual. Apareció en el aeropuerto internacional de Ezeiza acompañado por un amigo y con una gorra puesta, mirando para abajo y buscando pasar desapercibido. Cuando fue consultado por el cronista de LAM, evitó revelar a dónde se dirigía y tampoco quiso responder cuánto tiempo estaría fuera de la Argentina.

Apenas pasado el mediodía en Argentina, Jey aterrizó en suelo español. Pero si buscaba algo de tranquilidad, se esfumó cuando fue abordado por periodistas de LAM (América) y Socios del espectáculo (El Trece) que le preguntaron cómo se sentía. “Muy bien”, respondió el músico, con lentes transparentes, remera amarilla, campera de cuero y sin la gorra con la que lo habían fotografiado durante el vuelo.

Acá Jey tampoco quiso revelar cuánto tiempo pensaba quedarse en España, mientras salía del aeropuerto de Barajas y recibía el apoyo de una señora que se acercó especialmente para darle fuerzas. En tanto, a la requisitoria sobre un supuesto enojo con LAM, solo atinó a responder “Gracias”. Luego, la cronista lo consultó puntualmente por qué no había hablado con Ángel de Brito. “Porque no me la pidió”, respondió.

La foto de Jey Mammon en el vuelo rumbo a España

“¿Crées que vas a poder descansar?”, le preguntaron. “Si me dejan ustedes, sí”, replicó. “Vas a poder caminar mejor por la calle?”, insistieron, mientras el conductor buscaba la manera de abordar un taxi.

“¿Cómo te sentís ahora?”, continuaron las preguntas. “Un poco asediado, porque me vine a descansar un poquito y no me imaginé que me iban a esperar” admitió. No voy a contestar nada, ya di todas las notas que tenía que dar. Vine acá a descansar”, cerró, antes de subir al vehículo. “Si son tan amables, no me busquen más porque no voy a hablar más del tema. Ya hablé demasiado”, afirmó antes de cerrar la puerta y que el auto arrancara sin querer decir todavía el destino del viaje.

La palabra de Jey Mammón sobre su vínculo con Telefe

A punto de abordar el avión, el presentador fue consultado sobre su continuidad en Telefe, donde tomó la posta del ciclo musical que creó Gerardo Rozín. “No hay rescisión (de contrato) es de común acuerdo”, aseguró, aunque no confirmó haber dejado el canal.

En ese sentido, en un comunicado que se leyó al aire del noticiero que conducen Rodolfo Barili y Cristina Pérez, ya habían confirmado que la emisora “suspendió momentáneamente” al animador.

Frente a la insistencia de Sposato, el humorista acusado de abuso sexual, contestó: “Ya te contesté. No sé qué más querés que te diga”. Acto seguido procedió a ignorar al periodista, abrazó a un amigo para despedirlo y embarcó.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.