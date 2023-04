Luego de haber estado cancelado por la industria durante 2 años por una acusación de su ex esposa que lo llevó a la justicia, llegará el primer film del actor

La pesadilla de Johnny Depp parace haber terminado finalmente. Luego de haber sido separado de sus funciones en varios proyectos, entre ellos su participación en Animales fantásticos, el actor está listo para retomar sus actividades como actor.

La vida de Luis XV y su amante será retratada en los pasillos del castillo de Versalles

Así es cómo Jeanne du Barry, la película que filmó en Francia, será la que inaugure las proyecciones en el Festival de Cannes en su edición número 76 el próximo 16 de mayo. Depp interpretará a Luis XV, el rey que gobernó el destino de Francia durante 59 años. El film está dirigido por Maïwenn, responsable de Polisse y Mon Roi (My King), quien también se reservó un papel: le dará vida a la condesa Jeanne du Barry, la última amante del monarca conocido como el Bien-Aimé.

“Una joven de clase trabajadora hambrienta de cultura y placer, que utiliza su inteligencia y atractivo para escalar uno a uno los peldaños de la escala social. Se convierte en la favorita del rey Luis XV, quien, ignorante de su condición de cortesana, recupera a través de ella su apetito por la vida. Se enamoran perdidamente. Contra todo decoro y etiqueta, Jeanne se traslada a Versalles, donde su llegada escandaliza a la corte”. Así describe la sinopsis de este film que tendrá el privilegio de inaugurar el festival francés.

Luis XV pasó de ser el rey Bien Amado por sus súbditos a perder su popularidad debido a la corrupción en los manejos públicos y las intrigas de la cantidad de amantes que tuvo. Su reinado duró desde 1715 (tenía cinco años, y asumió con un regente) hasta 1774, cuando su muerte por viruela y provocó una celebración en las calles de París. El film cuenta con la producción de Pascal Caucheteux y la compañía originaria de París, Why Not Productions de Gregoire Sorlat. El resto del elenco de esta película lo componen Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory e India Hair.

Esperado regreso

Este film implica el regreso de Depp al cine desde 2020: su último trabajo fue El fotógrafo de Minamata, película sobre la vida del reportero de guerra W. Eugene Smith, que se estrenó en los Estados Unidos, en muy pocas salas, en diciembre de 2021 y en América Latina llegó a finales del año pasado.

El actor tuvo que enfrentar una denuncia de su ex esposa Amber Heard sobre violencia doméstica que provocó que su carrera se paralizara. Luego de un mediático litigio televisado, el actor ganó el juicio y quedó libre de la acusación. Pero tuvo que enfrentar muchas cancelaciones por parte de grandes producciones. Su papel en la franquicia de Animales fantásticos (Fantastic Beasts) de Warner Bros., en la cual interpretaba a Gellert Grindelwald, pasó a manos del actor danés Mads Mikkelsen en la película Los secretos de Dumbledore. Con Hollywood dándole la espalda, Depp se refugió en otras tierras como Francia para buscar nuevos proyectos, y así llegó esta propuesta.El Festival de Cannes se llevará a cabo entre el 16 y el 27 de mayo y el resto de las películas que ingresarán como competencia oficial se conocerán el próximo 13 de abril en una rueda de prensa en París. Así mismo también fueron confirmadas las películas Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese e Indiana Jones y el llamado del destino, el quinto film de la saga.