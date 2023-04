Jey Mammón apareció hace instantes en el aeropuerto de Ezeiza y se confirmó la noticia que venía circulando en los últimos días: deja el país tras la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por abuso sexual. “Necesito relajar la cabeza y descansar un poco”, le dijo visiblemente fastidioso al notero de LAM (América).

Durante un diálogo muy breve, el cronista buscó respuestas y al exanimador de La Peña de Morfi (Telefe) se lo vio muy molesto. “Es la primera vez que te exponés así a la gente, ¿tenés miedo que haya personas que puedan reaccionar mal a tu presencia?”, indagó Santiago Sposato. Y, muy contrariado, Mammón contestó: “Me ves así, solo, frente a toda la gente ¿Me ves con miedo?”.

Luego, minutos antes de tomarse un avión con rumbo a España, completó: “No tengo más nada que decir. Ya dije todo lo que tenía que decir, di las notas que tenía que dar. No tengo nada que decirte”.

Jey Mammón abandona la Argentina tras la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto



Su salida del país se dio después de que estuviera latente esa posibilidad. La noticia fue una primicia de Rodrigo Lussich, que dio algunos indicios de los próximos movimientos de Jey. “Va a dar una nota más con Ulises Jaitt porque quiere aclarar el tema de la famosa lista de Natacha Jaitt que fue adulterada en las redes sociales, que no lo incluía a él”, aseveró este martes al aire de Socios del Espectáculo (eltrece).

Además, contó que Mammón estaría fuera de la Argentina por un mes y medio: “La decisión es irse de viaje y salir de esta maraña, de esta burbuja mediática y social con una realidad para la cual va a tener que salir a la calle, porque para llegar a Ezeiza va a tener que salir a la calle evidentemente como el pretende salir y ver qué pasa”.

La palabra de Jey Mammón sobre su vínculo con Telefe



A punto de abordar el avión, el presentador fue consultado sobre su continuidad en Telefe, donde tomó la posta del ciclo musical que creó Gerardo Rozín. “No hay rescisión (de contrato) es de común acuerdo”, aseguró, aunque no confirmó haber dejado el canal.

En ese sentido, en un comunicado que se leyó al aire del noticiero que conducen Rodolfo Barili y Cristina Pérez, ya habían confirmado que la emisora “suspendió momentáneamente” al animador.

Frente a la insistencia de Sposato, el humorista acusado de abuso sexual, contestó: “Ya te contesté. No sé qué más querés que te diga”. Acto seguido procedió a ignorar al periodista, abrazó a un amigo para despedirlo y embarcó.

“Me trató como un pedazo de carne”: Lucas Benvenuto arremetió contra Jey Mammón



Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammón por abuso sexual y corrupción de menores, decidió pronunciarse con respecto a los audios de voz que circularon durante las últimas horas en un vivo de Instagram. En medio de su descargo, el joven arremetió contra sus abusadores y contó su experiencia como pareja del exconductor de Telefe.

En referencia a sus captores, señaló: “Pablo López Vidal de la banda de ‘Boy Lovers’ ahora está exiliado en Villa María, Córdoba, y conduce un programa de radio. La noche que le escribí a Jey agarré mi teléfono y empecé uno por uno: le mandé audios a Pablo, a Augusto (Correa), a Marcelo (Rocca Clement)... Entre esos mensajes que yo mandé enojado, no quedó exento él (Jey Mammón)”.

Lucas Benvenuto decidió ir en contra de la recomendación de sus psicólogos y rompió el silencio. (Foto: Instagram / lucasbenvenutoo)

Para el joven, su caso no tuvo el verdadero sentido de Justicia que requería dada la gravedad de los hechos: “A mí no me basta una condena para que después estés en tu casa brindando el 31 de tu familia mientras yo hago horas de terapia y años de tratamiento psiquiátrico y de internaciones. Cuando todos ellos estaban en su casa yo estaba saliendo por la tele... ¿cómo hago para vivir con eso?”, cuestionó públicamente.

“Necesitamos que se cambie la ley, la Ley Piazza fue un avance enorme, pero yo ya soy un caso perdido, a mi caso lo hicieron mierda, los liberaron a todos, no logré Justicia, fracasé con mi historia. Ese niño se quedó sin Justicia. Sáquenme de ese lugar de héroe, no estoy ahí”, expresó con profundo dolor.

En medio de su desgarrador relato, Lucas Benvenuto creyó entender por qué Jey Mammón alega no recordar con exactitud la edad que tenía el joven cuando se conocieron y si su primer encuentro fue forzado o no. “Él en esa época estaba destruido emocionalmente, era una persona depresiva. Escabiaba todo el día, fumaba porro”, rememoró.

De hecho, en medio de sus desgarradores detalles, Benvenuto sostuvo haber sido víctima de más de una forma de abuso por parte del mediático, durante la relación que sostuvieron por al menos los dos primeros años.

“De los 14 años hasta los casi 16 fue una tortura psicológica. Me atacaba psicológicamente para tenerme en la cama. Yo era un pedazo de carne. Fui como un fantasma y me lo hizo saber a los 14 años. No voy a dar detalles pero fueron formas muy crueles que tuvo para lograr que yo vaya siempre a la cama. Nunca se dio cuenta de lo que me hizo y escucharlo en una entrevista hablar de eso para mí es fatal, contó entre lágrimas”, concluyó.