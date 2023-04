El deporte que Scaloni sigue para estudiar tácticas

Lionel Scaloni estuvo presente como invitado especial en el sorteo del cuadro final de la Champions League de Futsal y reveló que mira este deporte para llevar tácticas al fútbol de once.

"Me parece un deporte espectacular, relacionado directamente con el fútbol de once y profesional. Hemos sacado muchísimas conclusiones, cada vez más se usa hacer superioridad con el arquero como en el fútbol sala, se juega mucho 1 vs. 1", comenzó.

Siguiendo sobre el tema, remarcó en el evento organizado por UEFA: "Se sacan muchísimas conclusiones, además de aficionado, fui para tomar conclusiones y me parece muy interesante".

"Varios de la Selección se iniciaron en el fútbol sala"

"Es fundamental el fútbol sala, si yo tuviera cinco años empezaría en fútbol sala. Me parece indispensable para la técnica, para que vayan tocando tantas veces la pelota, tendría que ser así y todos seguir ese ejemplo. Todos saldrían con mejor técnica y se entendería más el juego", agregó el entrenador.

Por último, llevó a la Argentina al Futsal y dejó en claro quién sería el mejor: "Varios de la Selección se iniciaron en el fútbol sala, los centrocampistas. Muchos se iniciaron en los barrios de Buenos Aires y en todo el país. Si tengo que elegir uno, ya saben con cual me quedaría y juega bien a cualquier deporte... Se llama como ya, ¡ja!", cerró el entrenador campeón del mundo.

Fuente: 442.perfil.com