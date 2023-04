¿Existe controversia sobre los chequeos y el seguimiento médico?

Es habitual que durante los primeros meses del año, miles de adultos realicen sus chequeos médicos. Sin embargo, pese a que se advierten la importancia de detectar precozmente un gran número de enfermedades mediante diversos estudios, otros profesionales advierten que sólo son esenciales cuando se trata del seguimiento médico de patologías previamente detectadas, es decir las comúnmente conocidas como comorbilidades.

Existe un gran número de estudios que se realizan con el objetivo de detectar patologías en sus primeros estadios. Pero, ¿en qué consta este chequeo? “Primero el médico le va a hacer una serie de preguntas, que lo van a orientar sobre qué estudios pedir. Después lo va a revisar, va a auscultar el corazón, la espalda y le va a tomar la presión arterial, entre otros aspectos, que son observaciones para orientarse en un diagnóstico y saber qué estudios le tiene que indicar. Y en tercer lugar, entonces, le va a pedir un análisis de laboratorio, estudios de sangre y de orina. Estos exámenes brindan una información riquísima”, indicó a Infobae el doctor Daniel López Rosetti (MN 62540), médico y presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH).

Sin embargo, las doctoras María Noble, médica clínica y secretaria de educación médica continua de la Sociedad Argentina de Medicina Interna General (SAMIG), y la doctora Karin Kopitowski, jefa del servicio de medicina familiar y comunitaria del Hospital Italiano de Buenos Aires, advirtieron que es necesario analizar cada caso en particular y evaluar los “costos y beneficios” de cada práctica médica.

“Está muy instalado que hay que hacerse estudios y que cuantos más, mejor. Pero hay que demostrar que hacer eso en personas asintomáticas le trae más salud. Si una persona no tiene síntomas y le pido una serie de cosas y se lo encuentro antes, ¿cómo eso no va a repercutir en el pronóstico? Pero esto que parece de sentido común, muchas veces en la medicina se demostró que no es así. Es decir que hacer lo que se llama tamizaje, salir a buscar en personas sin síntomas determinadas enfermedades, no cambia la historia y provoca daños. Sin embargo, se siguen haciendo por ‘uso y costumbre’”, señaló Kopitowski .

Beneficios y daños

En ese sentido, agregó: “Todo acto médico, menos saludar a los pacientes, tiene beneficios y daños. A veces, en la ecuación entre los beneficios y los daños estamos muy cerca, o los daños superan los beneficios y se habla muy poco. Porque cuando uno sale a buscar problemas de salud en personas que están asintomáticas pueden encontrar ‘hallazgos’ o ‘falsos positivos’. Es decir que tras realizar otros estudios se determina que no era la enfermedad buscada y, en todo ese trayecto la persona sufrió ansiedad y, eventualmente, molestias”.

Según Kopitowski, esta situación también se encuentra influenciada por lo que denominó como “sobrediagnóstico, que es encontrar una enfermedad verdadera, positiva, que si no lo hubiera encontrado nunca habría traído un problema al paciente”. “Entonces, parece de ciencia ficción, pero el fenómeno del sobrediagnóstico está documentado con muchísimos estudios. Es un tema sobre el que hay poca alerta”, agregó.

“Cuando hablamos del chequeo no debemos confundirlo con el seguimiento de enfermedades crónicas, es decir de un paciente hipertenso o diabético, por ejemplo, que necesita consultas y estudios vinculados a lo que tienen y medicarse. Pero otra cosa es el paciente totalmente sano, que se siente en la obligación y con culpa si no va todos los años a hacerse un chequeo”, agregó a su turno Noble.

Es que, en palabras de la secretaria de educación médica de la SAMIG, “una cosa es tener una entrevista con un paciente, ver cuál es su contexto socioeconómico, cuáles son sus circunstancias vitales, qué genética tiene en su familia, qué hábitos tiene y junto con él, explicándole pros y contras, [decidir] qué tiene que hacer dependiendo de su situación personal, porque el ser humano es singular”.