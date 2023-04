La película "La extorsión", llega este jueves a los cines del país.

Aquí, Guillermo Francella interpreta a Alejandro, un piloto de avión que vive una vida perfecta. Hace vuelos internacionales, tiene una bonita relación duradera con una azafata (Andrea Frigerio) y aguarda tranquilamente su llegada al retiro en algunos años. Pero todo eso se viene abajo de un momento al otro cuando lo interceptan los servicios de inteligencia de Ezeiza y le dicen que saben que esconde un secreto sobre su salud que implicaría su retiro inmediato. Es por eso que el cabecilla del grupo (un genial Pablo Rago, que logra un personaje sutil y cruel) le pide que traslade una serie de valijas a Madrid en distintos vuelos sin preguntar qué hay adentro.

Dinámica y a buen ritmo, la película de Martino Zaidelis se mete de lleno en una escalada de tensión que tendrá al protagonista presionado no sólo por los servicios, sino por las autoridades que le ofrecen una salida.

Rusherking y "La China" alimentan rumores de separación

Las especulaciones acerca de la separación de Rusherking y "La China" Suárez van creciendo con el correr de los días. En este contexto, todavía ninguno de los 2 salió a afirmar o a desmentir esta ola de rumores en torno a su vínculo. Por otro lado, la periodista Juariu descubrió que ambos borraron algunos de sus posteos juntos y esto encendió las alarmas.

A través de su Instagram, la influencer Juariu reveló que Rusherking y "La China", habrían borrado posteos juntos e incluso dejaron de darse likes. En sus stories, la panelista: "En las últimas fotos no se ven likes. ¿Me parece que la china borró posteos con Rusher?", acto seguido empezó a enumerar los supuestos posteos faltantes en sus feeds.

Por qué se instaló la versión de una crisis entre la China Suárez y Rusherking

Las especulaciones de una crisis entre la China Suárez y Rusherking aparecieron también por una teoría que instaló la periodista Juariu en sus redes sociales. Mediante dos capturas de fotos de la actriz la influencer detectó que en la casa de la ex Casi Ángeles faltarían las gorras que le pertenecerían al músico.

Además, él había compartido un video con la frase “te di todo, pero no te alcanzó, lo peor es que el que sufre soy yo”. Si bien se trató de una estrofa perteneciente a una canción que él realizó junto a Yami Safdie, todos apuntaron hacia una ruptura amorosa.

Por su parte, Rusherking subió una foto en la que está en una pose similar a la de la China, con los brazos levantados y agarrándose la cabeza, pero tirado solo, sobre una tela gris.

Enterados de este rumor, algunos seguidores aprovecharon para comentarle al cantante de trap: "¿Estás soltero?", pero él por el momento no ha hecho ninguna declaración al respecto. Al igual que la actriz que también se llamó a silencio, después de aquella historia.

Otros de sus seguidores rápidamente interpretaron que se trató de una indirecta para la actriz, con quien recientemente colaboró en la canción “Hipnotizados” y simuló su boda para el un videoclip. “Le estás tirando una indirecta a la Chinita”, “¿Te dejó la China? Algo más va a venir”, “Vos hiciste lo mismo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Twitter. Además, muchos remarcaron que los novios hace varios días que no interactúan en redes.

Según contaron en Socios de..., la pareja habría protagonizado una pelea a los gritos, minutos antes de que él saliera a cantar en el show que brindó el viernes 24 de marzo en el estadio Movistar Arena.

Me dijo textual esto: 'Ay, qué densos, me separan una vez al mes'. Y me puso unos emojis como que te estás durmiendo o aburren, eso textual me dijo, que la aburre que quieran separarla de Rusherking en diferentes situaciones", contó la influencer sobre lo que le habría dicho la actriz, respecto a su situación sentimental.

Sin embargo, de esas fotos con nuevos indicios de que ya no estarían más en pareja, ninguno de los dos involucrados habló sobre el tema.