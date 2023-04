El mensaje de la mujer que denunció a Montiel

Una mujer denunció que sufrió un abuso sexual durante una fiesta en la casa familiar de Gonzalo Montiel el 1o de enero de 2019. Para abril de ese año el futbolista había cortado toda comunicación con la víctima, pero esta semana salió a la luz el texto completo de la presentación judicial, en el cual constan las últimas palabras de la víctima hacia el jugador de la Selección.

En el texto de la denuncia consta: "Que a principios de abril de 2019 le mandé un mensaje a Gonzalo diciéndole: ‘Te perdono por no haberme acompañado’, y él me respondió cortante, como que no le interesaba, y esa fue la última vez que hablé con él."

Pero el silencio no fue inmediato. Horas después de que la denunciante regresara a su casa tras haber sufrido el abuso sexual en lo de Montiel el futbolista le escribió por WhatsApp.

"Agarro el celular y tenía un mensaje de Gonzalo que me decía ‘¿estás bien?’, a lo que le respondo Alexis, y me puso ‘estuviste con alguien’. Y yo le contesté que era imposible que haya estado con alguien de esa fiesta, dándole indicios de que no me gustaba nadie de ahí y aparte no me acordaba. Me deja de contestar y cuando le pido explicaciones me llega un mensaje de WhatsApp de una mujer que decía: ‘Soy Marisa, la mamá de Gonzi’.", denunció la joven.

"A partir de ahí con Gonzalo no hablé más y seguía hablando con la madre, por consejo de mi amiga", consta en la declaración judicial.

En abril llegaría el mensaje final entre la mujer y Gonzalo Montiel, quien "le hacía de novio" a fines de 2018 y principios de 2019, según explicó la semana pasada la abogada de la víctima, Raquel Hermida Leyenda.

Antes de llegar a esa instancia la víctima intentó comunicarse en varias oportunidades con el futbolista sólo para encontrarse con las respuestas de la madre de él, y hasta con amenazas de personas de su entorno.

"Las amenazas más recientes eran 'no vayas a ratificar' o sea que ya sabían que había sido presentada la denuncia", señaló Hermida Leyenda.

En la primera causa por abuso sexual aparece imputado "un tal Acosta", apuntó el periodista Paulo Kablan, pero "el que pasa los datos de este Acosta es el propio Montiel", señaló Hermida Leyenda.

"El que le miente (a la víctima) es Montiel dice 'fue Acosta, mi vecino, que es un drogadicto y vos te fuiste por tus propios medios a la casa de al lado'. Qué casualidad, sacan el abuso de la casa. Y qué casualidad que hablen de un casi inimputable por el estado de drogadicción que tenía", deslizó Hermida Leyenda.

La víctima, en cambio, "no lo recuerda ni lo identifica" a Acosta, pero sí a Montiel, quien la invitó a su cumpleaños diciendo que la iba a "cuidar".

Hermida Leyenda también remarcó que el nombre de Gonzalo Montiel no aparece en la denuncia que la víctima hizo en la comisaría y que por eso los efectivos policiales no le quisieron dar una copia de lo que firmó.

Lo que es más, la abogada señaló que el futbolista "no era amigo" de la víctima, sino que "le hacía el novio, habían tenido citas, le decía que era preciosa y la invitó a la casa para conocer a sus padres, un delirio", con lo que se cae la teoría de que su presencia en la casa fue casualidad.