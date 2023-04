Aseguran que Jey Mammón tiene planeado irse del país

Jey Mammón se va del país en medio del escándalo por la denuncia de Lucas Benvenuto, para "salir de la burbuja mediática" en la que se encuentra.

En Socios del Espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich expresó: "Le está errando fiero, inclusive por soberbio. En un momento llegó a decir que él lo estaba cuidando a Lucas, otra vez el cinismo extremo, donde él está cuidando a la víctima y no está contando eso que él sabe que si lo contara lo dejaría muy mal parado. Es una vergüenza que lo diga en televisión con tanta impunidad".

"Va a dar una nota más con Ulises Jaitt porque quiere aclarar el tema de la famosa lista de Natacha Jaitt que fue adulterada en las redes sociales, que no lo incluía a él", agregó.

Y reveló: "La decisión es irse de viaje y salir de esta maraña, de esta burbuja mediática y social con una realidad para la cual va a tener que salir a la calle, porque para llegar a Ezeiza va a tener que salir a la calle evidentemente como el pretende salir y ver qué pasa . Ahí encontrará una realidad que tal vez lo persiga hasta Europa. Seguramente lo va a perseguir hasta allá también".

¿Qué dijo Jey Mammón sobre los supuestos audios de Lucas Benvenuto?

Jey Mammón lanzó una inesperada frase sobre los audios de Lucas Benvenuto en la entrevista con Baby Etchecopar para A24 y generó repudio en la red.

El músico generó dudas cuando se mostró incrédulo al ver que Baby aseguró que tenía en su poder un audio y mensajes de Lucas: “Vos me dijiste que te llegó un audio. Por dos razones no los voy a mostrar. La primera, por una razón legal. Y la segunda razón: para ser consecuente con lo que he sido siempre (...) Porque acá hay otro tema, y vos dirás lo que quieras, que soy un pelotudo, lo que quieras... El último mensaje fue este mensaje que supuestamente tenés vos, que no sé cómo carajo te llegó a vos. Si yo pierdo mi teléfono, pierdo lo que tengo. Entonces, yo se los reenvié a algunos de mis amigos y contactos”.

Asimismo, muchos percibieron y cuestionaron en la red que Jey habría insinuado que Baby podría mostrar los audios que había conseguido de Benvenuto: "El abogado me decía que era un mitómano. Y yo no podía poner eso. Entonces no lo puse. Puse que ‘mintió en gran parte...’ ¿Sabés lo que me putearon por eso? Yo soy un pelotudo porque lo cuido. Hasta ahora mismo lo estoy cuidando. Esto que ves acá, esto es lo que soy. No sé qué decirte, Baby. Si el audio que tenés o lo que sea... Yo no lo voy a hacer escuchar y si lo hago escuchar, será en un espacio judicial. Y yo no sé si quiero ir a la justicia".

