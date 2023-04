Cómo debe ser el próximo DT de Boca, según el Flaco Schiavi

El clima en Boca Juniors a horas de su debut en la actual edición de la Copa Libertadores es de incertidumbre. Mariano Herrón continúa como técnico interino tras la salida de Hugo Ibarra y su equipo de trabajo, mientras la danza de nombres de posibles reemplazantes no está del todo clara. Tras la negativa de Gerardo Martino, el Consejo de Fútbol continúa afinando el lápiz para dar con el perfil acertado para este momento de la entidad.

En este territorio incierto, Rolando Schiavi planteó su mirada sobre el perfil que debería asumir en el cargo. “Creo que tiene que buscar un técnico consagrado aunque no sea del pulmón de Boca. Como pasó con el Tata cuando lo fueron a buscar, que seguramente algo pasó”, expresó el Flaco en ESPN a donde se desempeña como panelista.

El ex defensor, símbolo de la época dorada de la institución, fue claro sobre las cualidades que deben perseguir los directivos: “Tiene que venir alguien con mucha personalidad para tomar las decisiones él solo con su cuerpo técnico y decir vengo a Boca con mis pretensiones y lo que yo quiero. Que me dejen trabajar tranquilo”.

El Flaco, que abandonó su cargo como entrenador de la reserva del Xeneize con un cortocircuito con los integrantes del Consejo de Fútbol, explicó que le “gustaba muchísimo” Martino, pero también sumó cuatro nombres más a sus preferidos: “Sampaoli me gusta. Me gusta muchísimo Milito, pero creo que le hicieron contrato (en Argentinos). Gago me gusta también. Palermo está también capacitado para dirigir a Boca. Pero ya estamos hablando de gente que tuvo un pasado en Boca”.

No es un secreto que Schiavi, ganador de nueve títulos con Boca en su época de jugador, está distanciado de la actual directiva de la entidad. Cuando se confirmó la salida de Ibarra, días atrás, el Flaco se mostró ácido en su análisis sobre el Negro: “No me lo habían comentado, había trabajado con Ibarra. Dirigió 2 años de Reserva, pero no le gustaba dirigir. Fue ayudante mío en Reserva. No hablé en este período con él porque no tengo relación. Con ninguno. ¿Si fueron los que me echaron, cómo voy a tener relación?”.

A los 50 años, Schiavi se desempeña como panelista televisivo luego de haber sido separado de su cargo de DT de la reserva cuando desembarcó en la institución la actual directiva. “No tuve una explicación ni reunión y no pude volver al club para despedirme de mi equipo. Rescindir o no un contrato es una decisión que perfectamente pueden tomar las autoridades, lo entiendo y no lo discuto. La forma aquí es importante. Lo que me molestó es la falta de respeto, el destrato y el ninguneo”, planteó por entonces.

Boca: el femenino suspendió la práctica luego de la denuncia contra su DT

El entrenador del primer equipo femenino no se presentó esta mañana en Casa Amarilla y todo indica que fue apartado de su cargo. El club aún no emitió ningún comunicado al respecto.

Boca decidió suspender este martes la práctica del equipo femenino luego del escándalo por la denuncia de abuso sexual a Jorge Martínez. El técnico de las Gladiadoras, acusado ante la Justicia por la jefa de prensa del plantel, Florencia Marco, no se presentó esta mañana en Casa Amarilla.

Si bien hasta el momento el club de La Ribera no emitió ningún comunicado al respecto de esta delicada situación, la dirigencia le pidió al exjugador y actual DT que no dirija el entrenamiento y todo indica que lo apartarán de su cargo tras conocerse la información. Lo cierto es que la jornada había comenzado a primera hora de esta mañana en el Complejo Pedro Pompilio y bajo las órdenes de los preparadores físicos José Luis Godoy y Alejandro Kunic, pero unos minutos después se dio la orden de no continuar con los trabajos.