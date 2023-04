Jey Mammon : "la denuncia se cae a pedazos de verdad"

Luego de las repercusiones generadas por un video que compartió en sus redes sociales, y tras romper el silencio en televisión por primera ves en el programa de Jorge Rial, el conductor y humorista volvió a la televisión para darle una entrevista exclusiva a Etchecopar.

El audio de la polémica

En medio de la extensa entrevista, se lo percibió algo nervioso cuando Baby aseguró que tenía en su poder un audio y mensajes de Lucas: “Vos me dijiste que te llegó un audio. Por dos razones no los voy a mostrar. La primera, por una razón legal. Y la segunda razón: para ser consecuente con lo que he sido siempre (...) Porque acá hay otro tema, y vos dirás lo que quieras, que soy un pelotu.., lo que quieras... El último mensaje fue este mensaje que supuestamente tenés vos, que no sé cómo carajo te llegó a vos. Si yo pierdo mi teléfono, pierdo lo que tengo. Entonces, yo se los reenvié a algunos de mis amigos y contactos”.

Asimismo, muchos percibieron y cuestionaron en la red que Jey habría insinuado que Baby podría mostrar los audios que había conseguido de Benvenuto: "El abogado me decía que era un mitómano. Y yo no podía poner eso. Entonces no lo puse. Puse que ‘mintió en gran parte...’ ¿Sabés lo que me putearon por eso? Yo soy un pelotudo porque lo cuido. Hasta ahora mismo lo estoy cuidando. Esto que ves acá, esto es lo que soy. No sé qué decirte, Baby. Si el audio que tenés o lo que sea... Yo no lo voy a hacer escuchar y si lo hago escuchar, será en un espacio judicial. Y yo no sé si quiero ir a la Justicia".

Por último, respecto a los mensajes que tiene de Lucas, dijo que tomó la precaución de reenviarles los más relevantes a sus amigos por un motivo en particular. “Si los pierdo, pierdo mis herramientas para demostrar que la denuncia se cae a pedazos de verdad”, concluyó.

"Me están instigando a que me tire del balcón"

Directo, el periodista le preguntó por su futuro en los medios tras ser desvinculado de La Peña de Morfi (Telefe). "Esto (la televisión) es virtual, hoy me doy cuenta de que es así, me refiero a los medios de comunicación. Para mí todo esto, todo lo que tiene que ver con permanecer en los medios de comunicación o la fama es virtual, incluso los vínculos. Yo lo dije desde siempre", explicó Mammon.

Al tiempo que pidió: "Yo tengo que aclarar algo muy importante... Lucas fue con unos amigos, y uno de los que estaban con el, que fue el que me lo presentó, me escribió estos días y me puso' No puedo creer lo que te está haciendo, quiero contarte que Lucas me escribió antes de hacerte la denuncia y me puso: Vos te acordás cuando yo tenía 14 años y conocí a Jey y me drogó' El le respondió que era todo mentira lo que estaba diciendo y Lucas lo bloqueó inmediatamente después de eso".

Fue allí cuando, visiblemente desencajado responsabilizó a los medios de su actual estado. "No estoy atacando a los medios con lo que estoy diciendo, pero pederasta, pedófilo, monstruo, ir a buscar si yo hacía fiestas con niños cuando era catequista, ver mi cara y mi nombre mientras hablan de la red de trata de Marcelo Corazza, el daño es irreparable", aseguró exaltado.

Claro que Jey volvió a relatar su versión de cómo sucedieron los hechos en su vínculo con Benvenuto, repasando la famosa fiesta donde se conocieron y repitiendo una y otra que vez que tenía 16 o 17 años, y no 14.

Inmediatamente disparó, entre enojado y angustiado: "Lo que yo considero un vínculo es entre dos personas hace 14 años de un chico de 16, 17 años, pero a mi me parece tremendo que se esté corriendo el eje, porque a mi me están instigando casi a que me tire por el balcón. El otro día una periodista lo dijo".

Fuente: Primicias Ya