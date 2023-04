El colegio San Martín de la provincia de Neuquén quedó envuelto en un escándalo en las últimas horas, después de que un hombre denunciara que un grupo de alumnas hostiga, persigue y hasta espera en el baño a su hija para pegarle “por cheta”.

De acuerdo al relato del padre, todo empezó cuando su hija cambió de turno y empezó a cursar a la tarde. Fue entonces cuando algunas chicas de 3° año empezaron a intimidarla: “La agarraban no sólo a ella sino a otras compañeras, la empujaban en el baño, las palabras que usaban eran ‘te vamos a hacer mier... porque sos una cheta, qué te hacés la linda pend.., por qué te vestís bien’”.

“Es imposible que una estudiante se pueda concentrar en los estudios sabiendo que salís del aula y te están esperando en el pasillo o en el baño para pegarte, sabiendo que te van a provocar”, agregó preocupado el papá de la víctima.

Como consecuencia de esta situación, el hombre remarcó que su hija tiene miedo de lo que puedan llegar a hacerle y no quiere volver al colegio. “Parece que estamos esperando que un chico termine herido o muerto y no me parece que eso esté bueno”, advirtió.

En tanto, cuestionó a las autoridades de la institución porque, cuando fue en busca de ayuda, le dijeron que iban a suspender a las estudiantes por tres días y que otra cosa no se podía hacer porque “tienen derecho a estudiar”.

"Parece que estamos esperando que un chico termine herido o muerto y no me parece que eso esté bueno", lanzó el papá con preocupación, quien además dijo que no estaba enterado si en la escuela los estudiantes estaban haciendo algún tipo de taller de buena convivencia, aunque consideró que seguramente no ya que "estas chicas siguen agrediendo a diferentes personas".

El hombre se mostró muy asombrado también por la falta de "seguridad" que sienten las estudiantes agredidas del Colegio San Martín quienes no solo fueron maltratadas en la puerta de la escuela, sino que también adentro, por ejemplo en el baño donde están lejos de los ojos de los directivos.

Además, insistió en el malestar sobre la supuesta explicación a la agresión. "El problema supuestamente es que la agreden porque se viste bien, porque es una cheta, porque se hace la linda, y sigue sufriendo humillaciones, o la pechan, le dan manotazos, es agresión física, no solo verbal", concluyó.

Bullying: más de la mitad de los alumnos asegura que hay discriminación

A nivel nacional, más de la mitad de los estudiantes reconocen que en la escuela suceden episodios de discriminación por aspecto físico (75,4%), discriminación por características personales o familiares –religión, nacionalidad, género, discapacidad– (67,7%), y amenazas o agresiones entre compañeros (54,5%). Sin embargo, menos del 10% de los estudiantes considera que estos episodios suceden “siempre”. Con respecto a las amenazas o agresiones en redes sociales, más de la mitad de los estudiantes (52,8%) sostienen que esto no sucede nunca.

Los datos surgen del informe “¿Cómo perciben la convivencia escolar los alumnos y directores de secundaria?”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Alejandro Castro Santander (Observatorio de la Convivencia Escolar, Universidad Católica de Cuyo), Martín Nistal y Eugenia Orlicki (Observatorio de Argentinos por la Educación). El documento utiliza la información relevada en los cuestionarios complementarios que respondieron estudiantes y directores de secundaria de todo el país en el operativo Aprender 2019 (el último disponible para ese nivel). Esos cuestionarios indagaron en las percepciones de estudiantes y directores acerca de los problemas en la convivencia escolar.

Según la percepción de los directores, la frecuencia de los episodios de discriminación y amenazas en la escuela es menor que la percibida por los estudiantes. Pero a diferencia de los alumnos, los directores perciben que las amenazas o agresiones entre estudiantes en redes sociales suceden con más frecuencia que el resto de las situaciones mencionadas.

El 34,6% de los estudiantes del último año de secundaria están “nada” o “poco” de acuerdo con la afirmación de que hay buen clima de convivencia en su escuela. Por otro lado, el 65,4% percibe un buen ambiente de convivencia escolar. La mayoría de los estudiantes (75,2%) dice sentirse bien al ir a su escuela, mientras que 1 de cada 4 (24,8%) está en desacuerdo con esta idea.