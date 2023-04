Boca: el femenino suspendió la práctica luego de la denuncia contra su DT

El entrenador del primer equipo femenino no se presentó esta mañana en Casa Amarilla y todo indica que fue apartado de su cargo. El club aún no emitió ningún comunicado al respecto.

Boca decidió suspender este martes la práctica del equipo femenino luego del escándalo por la denuncia de abuso sexual a Jorge Martínez. El técnico de las Gladiadoras, acusado ante la Justicia por la jefa de prensa del plantel, Florencia Marco, no se presentó esta mañana en Casa Amarilla.

Si bien hasta el momento el club de La Ribera no emitió ningún comunicado al respecto de esta delicada situación, la dirigencia le pidió al exjugador y actual DT que no dirija el entrenamiento y todo indica que lo apartarán de su cargo tras conocerse la información. Lo cierto es que la jornada había comenzado a primera hora de esta mañana en el Complejo Pedro Pompilio y bajo las órdenes de los preparadores físicos José Luis Godoy y Alejandro Kunic, pero unos minutos después se dio la orden de no continuar con los trabajos.

La postura del departamento de inclusión e igualdad

La abogada de la denunciante, Andrea Lucangioli, aseguró el 1° de febrero de este año se realizó la denuncia en el Departamento de Inclusión e Igualdad, que al día siguiente activó el protocolo interno y le sugirió a la víctima “que se tomara vacaciones, para luego otorgarle una licencia hasta que se completara el dictamen administrativo pertinente y se tome una decisión”, mientras Martínez siguió en el cargo.

Según indica el Protocolo de Prevención y Acción del club, ante casos de este tipo el Departamento de Inclusión e Igualdad debe iniciar un procedimiento urgente, realizar un seguimiento y acompañamiento de la denunciante e impulsar un sumario.

Fuente: TyC Sports