En medio de los reclamos salariales y laborales, los profesionales de la salud, nucleados en Sitas, avisaron que este martes, la agenda del hospital Centro de Salud se cerrará por tiempo indefinido. Además, el personal realizó a primera hora de la mañana “una toma simbólica y pacífica” en uno de los accesos al hospital, según aclararon.

El sector rechazó en estos días el acuerdo salarial entre la Casa de Gobierno y los dirigentes de otros gremios, entre ellos, ATSA y SUMAR.

"No ingresamos a las paritarias porque Sitas no aceptaba los montos que le terminaron dando a los otros sindicatos. Establecieron $ 165.000 para el nivel que recién inicia, no se puede permitir que un trabajador de la salud cobre por debajo de la línea de la pobreza. No podemos admitir y soportar vivir con menos de lo que vale la Canasta Básica”, expresó Marlene Kairuz, referente de Sitas.

No atenderán en consultorios externos

En tanto, no se darán turnos para los consultorios externos. Situación que ya había ocurrido la semana pasada en el hospital del Este y que generó la protesta de las personas que habían concurrido desde temprano a ese nosocomio.