La senadora Ávila criticó al gobierno por el avance del Dengue

El elevado número de contagios y fallecidos que presenta la provincia de Tucumán por Dengue, es para la senadora nacional, Beatriz Ávila, "una muestra cabal de la gravísima situación sanitaria por la que atraviesa la provincia y donde lamentablemente volvemos a ser noticia a nivel nacional por la cantidad de muertos víctimas del dengue".

En declaraciones a Los Primeros TV, la también candidata a Intendenta de San Miguel de Tucumán por Juntos por el Cambio, agregó que "esto tiene que ver con políticas públicas sanitarias que las autoridades actuales han llevado adelante y que ponen a Tucumán en una situación gravísima".

"Donde el gobernador (Juan Manzur), es médico sanitarista; donde el presidente de la comisión de salud del Senado (el tucumano Pablo Yedlin), es sanitarista y el actual ministro de Salud, es también sanitarista, pero sin embargo, tenemos una provincia que es noticia por los altos índices de casos de esta epidemia que se podría haber evitado", criticó la senadora Ávila.

También resaltó que desde hace meses viene denunciando lo que advertía sobre el sistema de salud, con distintos pedidos de informes por la aparición de Legionela en un centro privado de salud y luego con la aparición de la Pulmonía Bilateral donde el 65% de las víctimas eran personal de la salud.

Ávila manifestó que este brote de epidemia de Dengue ya superó la cifras de otros años y según los especialistas, "vamos a tener todo el mes de abril y mayo condiciones propicias para el mosquito transmisor de la enfermedad".

"Esto habla a las claras de que las cosas no se hicieron bien, no se tomaron las medidas preventivas adecuadas y no se hicieron campañas de difusión. No se necesitaban muchos recursos para hacer esas cosas y hoy lo que vemos, son hospitales totalmente colapsados, con la gente tiradas en el piso y la verdad que es una situación gravísima porque estamos hablando del derecho a la salud y que está golpeando a personas muy vulnerables, y que además ya le costó la vida a dos jóvenes de 17 años", lamentó la senadora.

A la falta de políticas sanitarias, Ávila criticó la situación que genera la Sociedad de Aguas del Tucumán (SAT) "al convertir a la provincia en una cloaca a cielo abierto, ante la proliferación de los líquidos cloacales en la calle".

La parlamentaria señaló que "no hay ninguna respuesta de las autoridades a todos los pedidos de informes, por eso creo que si no son capaces de afrontar y dar una solución a esta temática, que den un paso al costado, porque sin lugar a dudas en materia sanitaria, estamos dejando mucho que desear y lamentablemente todas estas muertes que han aparecido y que estamos a la cabeza del país, se podrían haber evitado".