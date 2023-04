Suspensión de elecciones: ¿Qué resolverá la Corte Suprema?

Rumbo a las elecciones del próximo 14 de mayo, Roberto Sánchez y Germán Alfaro, junto a la candidata a la intendencia capitalina Beatriz Ávila, recibieron un contundente respaldo de más de medio centenar de referentes de Juntos por el Cambio (JxC) .

Dirigentes de la Unión Cívica Radical, del Partido por la Justicia Social y del PRO convergieron en la mañana del lunes en la sede Municipal, en un salón de usos múltiples y delinearon los pasos a seguir en la cuenta regresiva hacia las urnas.

Expectativas por planteos judiciales

Al finalizar el encuentro, los dirigentes de la oposición fueron consultados sobre las presentaciones judiciales por el adelantamiento de elecciones y la candidatura de Juan Manzur. Al respecto, el actual intendente Germán Alfaro afirmó que se encuentran expectantes con que la Corte Suprema de la Nación resuelva los planteos que realizaron en contra del adelantamiento de las elecciones provinciales y de la candidatura de Manzur como vicegobernador. “El procurador general dijo que si bien no es un tema de la Nación, hay antecedentes de que lo haya tomado la Corte de la Nación, por lo tanto estamos esperando que se resuelva el tema”, dijo.

Consultado sobre qué cambiaría si las elecciones no fueran el 14 de mayo, Alfaro consideró que se dejaría de violar la Constitución de Tucumán. “Ellos mismos la redactaron (en 2006) y está totalmente desguazada. Sería una señal muy grande de que no son ‘todopoderosos’, que no van a hacer lo que ellos quieran y que hay organismos de control. No me imagino el desparramo que va a ocasionar dentro del oficialismo”, expuso. A su vez, acotó que el planteo por la candidatura de Manzur no es política sino constitucional.

El Partido Justicialista, a través del consejero peronista y titular del Concejo Deliberante, Fernando Juri, sumó nuevos argumentos para solicitar a la Corte que se rechace la demanda interpuesta. El edil remarcó en especial que Alfaro viene cumpliendo con el cronograma electoral, “demostrando con ello el consentimiento expreso con todos los actos del proceso electoral”.

El intendente, al respecto, apeló a la chicana para expresarse sobre el planteo. “No soy abogado, pero se me hace que el planteo de Juri es muy pobre. Un escrito de esta naturaleza, para presentarlo ante la Corte Suprema de la Nación, es muy pobre. Nosotros presentamos antecedentes y jurisprudencia. Son 40 páginas escritas. Se me hace que (ellos) fueron con una servilleta escrita. Lo del Partido Justicialista ya es desesperado”, lanzó.

Por último, el presidente del PJS se despachó sobre las expresiones del oficialismo que manifiestan que en la Capital habría una paridad en la intención de votos entre Ávila y la diputada Rossana Chahla, candidata a intendenta por el FdT. “Desde 2015 que hablan de paridad y que se van a hacer dueños de la Municipalidad. En 2019 decían lo mismo. Ahora en 2023 vuelven a decir lo mismo. Yo les digo que tengan cuidado, que en una de esas los que nos hacemos dueño de la 25 de Mayo somos nosotros: Roberto y yo”, dijo en alusión a la Casa de Gobierno y despertó risas de la dirigencia.

Fuente: La Gaceta